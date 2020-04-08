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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:11
uaprofi
Кілька годин вже глючить!
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:25
uaprofi написав:
а шо с ТасяТуЮ ?
у всех не прогружается?
Ну так написало ж шо ".рЫХламентные работы". Паламалося шото. ЧинЮть
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:50
подскажите плиз , Викой - оплачивать Glovo заранее - как инет оплата пойдет ?
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lincoln2
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:51
ТАС2Ю нещадно лагає. Нічого не відлбражає. Це так підвищують ставки по депозитах?
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Кочевник
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:17
в этом месяце заканчивается срок действия карты, абонплату 365 грн на будущее уже почему-то сняли. Подскажите пожалуйста как и когда правильно заказывать перевыпущенную карту, чтобы эти профессионалы ничего не наплужили с обслуживанием ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:27
Кочевник написав:
ТАС2Ю нещадно лагає. Нічого не відлбражає. Це так підвищують ставки по депозитах?
Сбой со вчерашнего дня. Утром 09.04.2020 было всё в порядке. Обновляют базы.
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Kevin
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30
SILVER_UA написав:
в этом месяце заканчивается срок действия карты, абонплату 365 грн на будущее уже почему-то сняли. Подскажите пожалуйста как и когда правильно заказывать перевыпущенную карту, чтобы эти профессионалы ничего не наплужили с обслуживанием ?
После того, как срок действия карты истечёт и она будет заблокирована. Заказывать перевыпуск карты лучше по телефону. В выходные дни перевыпускают.
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Kevin
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:37
Kevin написав: SILVER_UA написав:
в этом месяце заканчивается срок действия карты, абонплату 365 грн на будущее уже почему-то сняли. Подскажите пожалуйста как и когда правильно заказывать перевыпущенную карту, чтобы эти профессионалы ничего не наплужили с обслуживанием ?
После того, как срок действия карты истечёт и она будет заблокирована. Заказывать перевыпуск карты лучше по телефону. В выходные дни перевыпускают.
Я заранее заказывал, всё ок. Неделю ждал пока приедет в отделение, предлагаете человеку неделю без карты сидеть? А в условиях карантина то вообще может затянуться и на дольше.
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Hack-Stock
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