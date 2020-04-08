в інших вже 16 пропонують
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:38
Re: ТАСКОМБАНК
в інших вже 16 пропонують
viewtopic.php?p=4932713#p4932713
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06
Тільки підняли, на днях . Тому гадаю, тут нема чого ловити ...
to Faceless: ну вберіть це неподобство 20 століття - Мінімальна сумма поповнення депозита - 1000 грн. Скільки грошей уходить повз Вас...
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