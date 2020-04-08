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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:38
Hella написав:
итого 13%.
в інших вже 16 пропонуютьviewtopic.php?p=4932713#p4932713
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greenozon
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06
Hella написав:
Заканчивается депозит 16 апреля.
Зашла на сайт поинтересоваться - на год 12%, при перевкладе в интернете +1%, итого 13%.
Я правильно поняла, что тут ждут повышения процентов?
Тільки підняли, на днях
. Тому гадаю, тут нема чого ловити
...
to Faceless: ну вберіть це неподобство 20 століття - Мінімальна сумма поповнення депозита - 1000 грн. Скільки грошей уходить повз Вас...
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jay2004
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:50
jay2004 написав: Hella написав:
Заканчивается депозит 16 апреля.
Зашла на сайт поинтересоваться - на год 12%, при перевкладе в интернете +1%, итого 13%.
Я правильно поняла, что тут ждут повышения процентов?
Тільки підняли, на днях
. Тому гадаю, тут нема чого ловити
...
to Faceless: ну вберіть це неподобство 20 століття - Мінімальна сумма поповнення депозита - 1000 грн. Скільки грошей уходить повз Вас...
Максимум що може - це передати ваше невдоволення.
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Faceless
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:16
WC сейчас продлевают? Карта получена 05/19
Когда ждать снятие абонки?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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anis
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:20
Спасибо! Ну нечего ловить, так нечего... а жаль ).
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Hella
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:26
anis написав:
WC сейчас продлевают? Карта получена 05/19
Когда ждать снятие абонки?
В первых числах мая при наличии нужной суммы "своих" денег на карте. При ее отсутствии карту могут и блокануть
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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