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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3360336133623363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:38

Re: ТАСКОМБАНК

  Hella написав:итого 13%.

в інших вже 16 пропонують
viewtopic.php?p=4932713#p4932713
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06

  Hella написав:Заканчивается депозит 16 апреля.
Зашла на сайт поинтересоваться - на год 12%, при перевкладе в интернете +1%, итого 13%.
Я правильно поняла, что тут ждут повышения процентов?


Тільки підняли, на днях :wink: . Тому гадаю, тут нема чого ловити :( ...

to Faceless: ну вберіть це неподобство 20 століття - Мінімальна сумма поповнення депозита - 1000 грн. Скільки грошей уходить повз Вас...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:50

  jay2004 написав:
  Hella написав:Заканчивается депозит 16 апреля.
Зашла на сайт поинтересоваться - на год 12%, при перевкладе в интернете +1%, итого 13%.
Я правильно поняла, что тут ждут повышения процентов?


Тільки підняли, на днях :wink: . Тому гадаю, тут нема чого ловити :( ...

to Faceless: ну вберіть це неподобство 20 століття - Мінімальна сумма поповнення депозита - 1000 грн. Скільки грошей уходить повз Вас...

Максимум що може - це передати ваше невдоволення.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:16

Re: ТАСКОМБАНК

WC сейчас продлевают? Карта получена 05/19
Когда ждать снятие абонки?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:20

Re: ТАСКОМБАНК

Спасибо! Ну нечего ловить, так нечего... а жаль ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:26

  anis написав:WC сейчас продлевают? Карта получена 05/19
Когда ждать снятие абонки?

В первых числах мая при наличии нужной суммы "своих" денег на карте. При ее отсутствии карту могут и блокануть
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:11

  Hack-Stock написав:
  Kevin написав:
  SILVER_UA написав:в этом месяце заканчивается срок действия карты, абонплату 365 грн на будущее уже почему-то сняли. Подскажите пожалуйста как и когда правильно заказывать перевыпущенную карту, чтобы эти профессионалы ничего не наплужили с обслуживанием ?

После того, как срок действия карты истечёт и она будет заблокирована. Заказывать перевыпуск карты лучше по телефону. В выходные дни перевыпускают.

Я заранее заказывал, всё ок. Неделю ждал пока приедет в отделение, предлагаете человеку неделю без карты сидеть? А в условиях карантина то вообще может затянуться и на дольше.

на горячей линии мне сообщили, что карта перевыпущена автоматически. Как такое может быть ?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:36

Re: ТАСКОМБАНК

  SILVER_UA написав:на горячей линии мне сообщили, что карта перевыпущена автоматически. Как такое может быть ?

Ну смотрите- вы ж сами написали что абонку с вас уже сняли - ее ж надо как-то отрабатывать? Вот банк и побеспокоился за вас - чтобы вы не оказались без карты с 1 мая - перевыпустил ее и направил в ваше родное отделение. ИМХО все логично. У меня так было с "пластинками" - числа 15 месяца окончания их жизни позвонил на "гарячку", а та мне - так Ваши карты уже перевыпущены - ожидайте СМС о доставке в отделение.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:37

Re: ТАСКОМБАНК

Прилетел пуш, что завтра с часу ночи до 9 утра опять будут "рЫХламентные работы" в т2ю
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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