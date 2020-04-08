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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:16

  Flamingo написав:
  Flamingo написав:Прилетел пуш, что завтра с часу ночи до 9 утра опять будут "рЫХламентные работы" в т2ю

После "работ" по совершенным операциям не приходят ни смс, ни пуши... Удобно блин :evil:

Мне приходит и то, и другое.
rollo
 
Повідомлень: 497
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:28

  rollo написав:
  Flamingo написав:
  Flamingo написав:Прилетел пуш, что завтра с часу ночи до 9 утра опять будут "рЫХламентные работы" в т2ю

После "работ" по совершенным операциям не приходят ни смс, ни пуши... Удобно блин :evil:

Мне приходит и то, и другое.

Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей
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Flamingo
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Повідомлень: 4412
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 960 раз.
 
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  #<1 ... 3361336233633364
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