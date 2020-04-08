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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:16
Flamingo написав: Flamingo написав:
Прилетел пуш, что завтра с часу ночи до 9 утра опять будут "рЫХламентные работы" в т2ю
После "работ" по совершенным операциям не приходят ни смс, ни пуши... Удобно блин
Мне приходит и то, и другое.
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rollo
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Додано: Суб 11 кві, 2020 19:28
rollo написав: Flamingo написав: Flamingo написав:
Прилетел пуш, что завтра с часу ночи до 9 утра опять будут "рЫХламентные работы" в т2ю
После "работ" по совершенным операциям не приходят ни смс, ни пуши... Удобно блин
Мне приходит и то, и другое.
Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей
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Flamingo
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