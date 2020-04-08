Мне приходит и то, и другое.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:16
Додано: Суб 11 кві, 2020 19:28
Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей
Мои рефералки:
Додано: Нед 12 кві, 2020 10:06
Две Вики до апреля.
По одной сняли абонку, на второй-до сих пор 365 грн. есть.
Перевыпуск заказан по обеим.
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