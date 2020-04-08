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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:16
Flamingo написав: Flamingo написав:
Прилетел пуш, что завтра с часу ночи до 9 утра опять будут "рЫХламентные работы" в т2ю
После "работ" по совершенным операциям не приходят ни смс, ни пуши... Удобно блин
Мне приходит и то, и другое.
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rollo
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Додано: Суб 11 кві, 2020 19:28
rollo написав: Flamingo написав: Flamingo написав:
Прилетел пуш, что завтра с часу ночи до 9 утра опять будут "рЫХламентные работы" в т2ю
После "работ" по совершенным операциям не приходят ни смс, ни пуши... Удобно блин
Мне приходит и то, и другое.
Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Нед 12 кві, 2020 10:06
Flamingo написав: anis написав:
WC сейчас продлевают? Карта получена 05/19
Когда ждать снятие абонки?
В первых числах мая при наличии нужной суммы "своих" денег на карте. При ее отсутствии карту могут и блокануть
Две Вики до апреля.
По одной сняли абонку, на второй-до сих пор 365 грн. есть.
Перевыпуск заказан по обеим.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 13 кві, 2020 01:43
Ребята, что Вы тут обсуждаете? Какие карты, какие вклады? Я уже 2 недели не могу получить от банка деньги. Тупо обещают и отмораживаются.Тут бежать нужно, а не вкладываться...
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IBM
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Додано: Пон 13 кві, 2020 02:54
IBM написав:
Ребята, что Вы тут обсуждаете? Какие карты, какие вклады? Я уже 2 недели не могу получить от банка деньги. Тупо обещают и отмораживаются.Тут бежать нужно, а не вкладываться...
Так ви ж, ніби, збиралися демонстративно йти до суду, так швидко пройшли усі інстанції? СЛТ не Лагун і не прибіг на засідання з мішком грошей?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 13 кві, 2020 15:28
Справа в тому, що вони ще мені морочли голову - "вибачайте, сталась помилка - все виплатимо"
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:02
Flamingo написав:
Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей
А GSM-банкінг у Вас включений?
А то в мене "Вимкнено", а як було до покращення я вже не помню...
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KVV
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:46
KVV написав: Flamingo написав:
Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей
А GSM-банкінг у Вас включений?
А то в мене "Вимкнено", а як було до покращення я вже не помню...
Конечно включен. Зачем де его на Б5 и на виике выключать
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:47
Flamingo написав: KVV написав: Flamingo написав:
Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей
А GSM-банкінг у Вас включений?
А то в мене "Вимкнено", а як було до покращення я вже не помню...
Конечно включен. Зачем де его на Б5 и на виике выключать
То Тася сама повыключала, а пуши включила. Если самому включить СМС-инфо, то оно опять вырубается
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:50
Flamingo написав:
Конечно включен.
И в TAS2U показывает, что включено? Нам же принудительно его выключили всем в момент перевода на пуши...
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