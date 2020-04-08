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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3361336233633364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:16

  Flamingo написав:
  Flamingo написав:Прилетел пуш, что завтра с часу ночи до 9 утра опять будут "рЫХламентные работы" в т2ю

После "работ" по совершенным операциям не приходят ни смс, ни пуши... Удобно блин :evil:

Мне приходит и то, и другое.
rollo
 
Повідомлень: 512
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:28

  rollo написав:
  Flamingo написав:
  Flamingo написав:Прилетел пуш, что завтра с часу ночи до 9 утра опять будут "рЫХламентные работы" в т2ю

После "работ" по совершенным операциям не приходят ни смс, ни пуши... Удобно блин :evil:

Мне приходит и то, и другое.

Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4415
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 961 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 10:06

  Flamingo написав:
  anis написав:WC сейчас продлевают? Карта получена 05/19
Когда ждать снятие абонки?

В первых числах мая при наличии нужной суммы "своих" денег на карте. При ее отсутствии карту могут и блокануть

Две Вики до апреля.
По одной сняли абонку, на второй-до сих пор 365 грн. есть.
Перевыпуск заказан по обеим.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4352
З нами з: 30.01.13
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Подякували: 295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:43

Re: ТАСКОМБАНК

Ребята, что Вы тут обсуждаете? Какие карты, какие вклады? Я уже 2 недели не могу получить от банка деньги. Тупо обещают и отмораживаются.Тут бежать нужно, а не вкладываться...
IBM
 
Повідомлень: 36
З нами з: 20.05.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 02:54

  IBM написав:Ребята, что Вы тут обсуждаете? Какие карты, какие вклады? Я уже 2 недели не могу получить от банка деньги. Тупо обещают и отмораживаются.Тут бежать нужно, а не вкладываться...

Так ви ж, ніби, збиралися демонстративно йти до суду, так швидко пройшли усі інстанції? СЛТ не Лагун і не прибіг на засідання з мішком грошей?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4297
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:28

Re: ТАСКОМБАНК

Справа в тому, що вони ще мені морочли голову - "вибачайте, сталась помилка - все виплатимо"
IBM
 
Повідомлень: 36
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:02

  Flamingo написав:Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей

А GSM-банкінг у Вас включений?
А то в мене "Вимкнено", а як було до покращення я вже не помню...
KVV
 
Повідомлень: 380
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:46

  KVV написав:
  Flamingo написав:Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей

А GSM-банкінг у Вас включений?
А то в мене "Вимкнено", а як було до покращення я вже не помню...

Конечно включен. Зачем де его на Б5 и на виике выключать ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4415
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:47

  Flamingo написав:
  KVV написав:
  Flamingo написав:Через 2 часа после операций пришло 8 смс и 7 пушей

А GSM-банкінг у Вас включений?
А то в мене "Вимкнено", а як було до покращення я вже не помню...

Конечно включен. Зачем де его на Б5 и на виике выключать ;)

То Тася сама повыключала, а пуши включила. Если самому включить СМС-инфо, то оно опять вырубается
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:50

  Flamingo написав:Конечно включен.

И в TAS2U показывает, что включено? Нам же принудительно его выключили всем в момент перевода на пуши...
Vorlon
 
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