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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:11

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Конечно включен.

И в TAS2U показывает, что включено? Нам же принудительно его выключили всем в момент перевода на пуши...

А вы в этом смысле ;). Никогда туда не лазил, потому как не интересно было. Щас полез выключен. Но смс приходють
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:14

  IBM написав:Ребята, что Вы тут обсуждаете? Какие карты, какие вклады? Я уже 2 недели не могу получить от банка деньги. Тупо обещают и отмораживаются.Тут бежать нужно, а не вкладываться...

Валюту не віддають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:52

Re: ТАСКОМБАНК

За пару днів відпишусь
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:02

Re: ТАСКОМБАНК

Пропали шаблоны пару недель назад. Думал появятся взад сами — нифига. Ну пропали и пропали. Но вот сделал новый платеж, сохранил его как шаблон — нет шаблона! Че делать? Кто-то с таким сталкивался?
Ferlakur
 
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