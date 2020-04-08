А вы в этом смысле . Никогда туда не лазил, потому как не интересно было. Щас полез выключен. Но смс приходють
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:11
А вы в этом смысле . Никогда туда не лазил, потому как не интересно было. Щас полез выключен. Но смс приходють
Мои рефералки:
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:14
Валюту не віддають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:52
Re: ТАСКОМБАНК
За пару днів відпишусь
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:02
Re: ТАСКОМБАНК
Пропали шаблоны пару недель назад. Думал появятся взад сами — нифига. Ну пропали и пропали. Но вот сделал новый платеж, сохранил его как шаблон — нет шаблона! Че делать? Кто-то с таким сталкивался?
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:57
Колеги, нізто не в курсі, коли появиться обмін по крос-курсу в Tas2u? Ось що пишуть:
"Обмін валютних пар без участі гривні майже готовий, але ще недоступний для клієнтів. Спробуйте трішки пізніше".
Додано: Пон 13 кві, 2020 23:52
Кишмиш платят исправно (а зачем еще эти карты) Сегодня за подружек еще денежка капнула. В общем мы не жужжим )
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:01
А в мене не приходить...
Або попав на предавторизацію на Пром.юа
Еслі шо... магазин "На драйве" м. Запоріжжя проходить як оплата в оффлайн магазині без кішмішу та ще й комісію взяли за обробку замовлення. Ну але компенсується безкоштовною доставкою Justin.
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