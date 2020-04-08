Жабу зелену годує... Камон, діджей!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:38
Жабу зелену годує... Камон, діджей!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 14 кві, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:38
проверяю, какие банки отдают валютой депо
самое противное, что вы эти копейки обсуждаете, даете советы...если нет средств-пойди грузовиу под АТБ/МЕТРО/Ашаном разгрузи, за час работы 500-700грн
а у вас тут за месяц капнуло 150-250 грн и 10 страниц обсуждений
*д*оты, а как еще вас оценивать
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:41
Йди, вантаж... Продавай здоров'я! А ми головою попрацюємо! Кожна людина має свободу волі, яку надав Творець! Кожному своє.
П.С. І немає там 500-700 грн. за годину. Не жени пургу!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:13
Re: ТАСКОМБАНК
ну вы ж должны понимать, шо это субъективная оценка и шо именно каждый идиот видит других идиотами
А одарённый чел всегда увидит некую одарённость у другого, и попробует этому у него научиться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:22
Навіщо вчитися? Краще розвантажувати фури в АТБ! І всіх, хто головою працює, обзивати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:40
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодня снял без предзаказа 2200 долларов и 1350 евро. Плюсую Тасю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:06
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:17
Винница. Первое отделение.
Все купюры новёхонькие.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:22
prodigy а почему , речь о 150-250 грн ? почему не о 50 -100 грн или 1000-1500 грн ? ведь удобней же ,чем грузовики с АТБ выгружать...
1) КБ
2) грейс период ,потратился потом погасил через месяц -15-25 дней сразу все
3) свои всегда лежат на ощадниках под процент и всегда под рукой
4) карты удобней в повседневной жизни , чем наличные с собой носить
неужто наличкой удобней ?
разводняковые а-ля Елит дебетки с абонкой ,надеюсь не имеете в виду ?
ps думаю ветка Квестора ,в самом ее начале , может в большей степени пролить свет, по надежности банков...ТАСя это немного , не та категория , для сохранности..
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:41
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