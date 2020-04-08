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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3363336433653366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:38

  clientage написав:
  prodigy написав:вы тут реально *д*оты с эти кэшбеками и эксим-бонусами
А шо тут делает такой о̶д̶а̶р̶ё̶н̶н̶ы̶й̶ продиджённый как вы? :lol: :lol:

Жабу зелену годує... :) Камон, діджей! :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 14 кві, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:38

  clientage написав:
  prodigy написав:вы тут реально *д*оты с эти кэшбеками и эксим-бонусами
А шо тут делает такой о̶д̶а̶р̶ё̶н̶н̶ы̶й̶ продиджённый как вы? :lol: :lol:


проверяю, какие банки отдают валютой депо :mrgreen:

самое противное, что вы эти копейки обсуждаете, даете советы...если нет средств-пойди грузовиу под АТБ/МЕТРО/Ашаном разгрузи, за час работы 500-700грн

а у вас тут за месяц капнуло 150-250 грн и 10 страниц обсуждений

*д*оты, а как еще вас оценивать
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:41

  prodigy написав:...если нет средств-пойди грузовиу под АТБ/МЕТРО/Ашаном разгрузи, за час работы 500-700грн

Йди, вантаж... :) Продавай здоров'‎я! А ми головою попрацюємо! Кожна людина має свободу волі, яку надав Творець! Кожному своє.

П.С. І немає там 500-700 грн. за годину. Не жени пургу! :lol:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:13

Re: ТАСКОМБАНК

  prodigy написав:а у вас тут за месяц капнуло 150-250 грн и 10 страниц обсуждений

*д*оты, а как еще вас оценивать

ну вы ж должны понимать, шо это субъективная оценка и шо именно каждый идиот видит других идиотами
А одарённый чел всегда увидит некую одарённость у другого, и попробует этому у него научиться :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:22

  clientage написав:
  prodigy написав:а у вас тут за месяц капнуло 150-250 грн и 10 страниц обсуждений

*д*оты, а как еще вас оценивать

ну вы ж должны понимать, шо это субъективная оценка и шо именно каждый идиот видит других идиотами
А одарённый чел всегда увидит некую одарённость у другого, и попробует этому у него научиться :)

Навіщо вчитися? :lol: Краще розвантажувати фури в АТБ! І всіх, хто головою працює, обзивати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:40

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня снял без предзаказа 2200 долларов и 1350 евро. Плюсую Тасю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:06

  Фантом написав:Сегодня снял без предзаказа 2200 долларов и 1350 евро. Плюсую Тасю.

Это где?
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:17

Винница. Первое отделение.
Все купюры новёхонькие.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:22

prodigy а почему , речь о 150-250 грн ? почему не о 50 -100 грн или 1000-1500 грн ? ведь удобней же ,чем грузовики с АТБ выгружать...

1) КБ
2) грейс период ,потратился потом погасил через месяц -15-25 дней сразу все
3) свои всегда лежат на ощадниках под процент и всегда под рукой
4) карты удобней в повседневной жизни , чем наличные с собой носить

неужто наличкой удобней ?

разводняковые а-ля Елит дебетки с абонкой ,надеюсь не имеете в виду ? :)

ps думаю ветка Квестора ,в самом ее начале , может в большей степени пролить свет, по надежности банков...ТАСя это немного , не та категория , для сохранности..
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:41

  Фантом написав:Винница. Первое отделение.
Все купюры новёхонькие.

Только с самолёта? :shock:
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