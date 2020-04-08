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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3364336533663367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:32

  Scorpio38 написав:Колеги, нізто не в курсі, коли появиться обмін по крос-курсу в Tas2u? Ось що пишуть:
"Обмін валютних пар без участі гривні майже готовий, але ще недоступний для клієнтів. Спробуйте трішки пізніше".


ахаха, обещают еще с начала прошлого года, вот вот будет готово. В моно работает без проблем, а а таззик не может сделать,лол
yoggik
 
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Квесторе_поверніться Сьогодні забрав повністю...
IBM
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:38

прислали смс-ку что готовы принимать евро чуть ли не под 3%.. шикуют :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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