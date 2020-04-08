ахаха, обещают еще с начала прошлого года, вот вот будет готово. В моно работает без проблем, а а таззик не может сделать,лол
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 кві, 2020 09:32
ахаха, обещают еще с начала прошлого года, вот вот будет готово. В моно работает без проблем, а а таззик не может сделать,лол
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:38
прислали смс-ку что готовы принимать евро чуть ли не под 3%.. шикуют
|