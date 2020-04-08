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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3366336733683369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 23:15

  ukrprom2014 написав:2XL
Пимпой до 17:00 нормас.
А вто в кассе - могут быть варианты.

Пимпа работает ночью и в выходные дни - Б5 и Пудра. Разве нет?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 14:18

  rollo написав:
  ukrprom2014 написав:2XL
Пимпой до 17:00 нормас.
А вто в кассе - могут быть варианты.

Пимпа работает ночью и в выходные дни - Б5 и Пудра. Разве нет?

Да она всегда работает вроде.С чего взяли что до 17ти?Может я чего-то не знаю.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 15:09

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите вход с Мони на плативку или в5 с комисом? Спасибо
логан1919
 
Повідомлень: 341
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 15:11

  логан1919 написав:Подскажите вход с Мони на плативку или в5 с комисом? Спасибо


На Плативку с комиссом, нецелевые средства.
На Б5 - не знаю.
jay2004
 
Повідомлень: 2213
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 15:13

  jay2004 написав:
  логан1919 написав:Подскажите вход с Мони на плативку или в5 с комисом? Спасибо


На Плативку с комиссом, нецелевые средства.
На Б5 - не знаю.

На Б5 без комисса
novichok
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Повідомлень: 2108
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 15:22

  novichok написав:
  jay2004 написав:
  логан1919 написав:Подскажите вход с Мони на плативку или в5 с комисом? Спасибо


На Плативку с комиссом, нецелевые средства.
На Б5 - не знаю.

На Б5 без комисса

Подскажите если можно цепочку как с неё купить уе и снять через кассу.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 15:32

  логан1919 написав:Подскажите если можно цепочку как с неё купить уе и снять через кассу.

В ТАС Ю пополнить Б5 грн пимпочкой "Погасить кредит". Потом купит валюту с Б5 грн на Б5 валютную. Забросить валюту на ощадный счёт и при случае снять в кассе с него же. При себе иметь паспорт и телефон.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 16:48

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:22

  greenozon написав:Депо для багачів
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Насправді ні, для багачів лише прес-реліз, а умови ті самі, що і для плебсу.
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klug
 
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