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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 кві, 2020 23:15
ukrprom2014 написав:2XL
Пимпой до 17:00 нормас.
А вто в кассе - могут быть варианты.
Пимпа работает ночью и в выходные дни - Б5 и Пудра. Разве нет?
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rollo
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Додано: Суб 18 кві, 2020 14:18
rollo написав: ukrprom2014 написав:2XL
Пимпой до 17:00 нормас.
А вто в кассе - могут быть варианты.
Пимпа работает ночью и в выходные дни - Б5 и Пудра. Разве нет?
Да она всегда работает вроде.С чего взяли что до 17ти?Может я чего-то не знаю.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 15:09
Подскажите вход с Мони на плативку или в5 с комисом? Спасибо
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логан1919
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Додано: Суб 18 кві, 2020 15:11
логан1919 написав:
Подскажите вход с Мони на плативку или в5 с комисом? Спасибо
На Плативку с комиссом, нецелевые средства.
На Б5 - не знаю.
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jay2004
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Додано: Суб 18 кві, 2020 15:13
jay2004 написав: логан1919 написав:
Подскажите вход с Мони на плативку или в5 с комисом? Спасибо
На Плативку с комиссом, нецелевые средства.
На Б5 - не знаю.
На Б5 без комисса
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novichok
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Додано: Суб 18 кві, 2020 15:22
novichok написав: jay2004 написав: логан1919 написав:
Подскажите вход с Мони на плативку или в5 с комисом? Спасибо
На Плативку с комиссом, нецелевые средства.
На Б5 - не знаю.
На Б5 без комисса
Подскажите если можно цепочку как с неё купить уе и снять через кассу.
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логан1919
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Додано: Суб 18 кві, 2020 15:32
логан1919 написав:
Подскажите если можно цепочку как с неё купить уе и снять через кассу.
В ТАС Ю пополнить Б5 грн пимпочкой "Погасить кредит". Потом купит валюту с Б5 грн на Б5 валютную. Забросить валюту на ощадный счёт и при случае снять в кассе с него же. При себе иметь паспорт и телефон.
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novichok
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Додано: Суб 18 кві, 2020 16:48
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greenozon
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:22
Насправді ні, для багачів лише прес-реліз, а умови ті самі, що і для плебсу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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