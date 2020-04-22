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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33683369337033713372 ... 3374>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:03

stas_rst
Прсто откройте еще одну Б5 без лимита и не занимайтесь дикухой.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:41

  ukrprom2014 написав:stas_rst
Прсто откройте еще одну Б5 без лимита и не занимайтесь дикухой.

Ви уважно читали? :) я писав про обидва варіанти людині на вибір :) у мене давно дві :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 15:03

Обнаружил только что на своих Б5 валютной, Б5 гривневой и Пудре жены, что включен GSM-банкинг. До этого, если не ошибаюсь, был везде выключен. ТАС самолично включил и теперь снимет абонплату? И сколько? В тарифах написано "Входить у вартість Пакету послуг", а в примечаниях оплата "Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги". Попробуй разберись.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 15:17

Striker у меня оно само включается снимает 1 раз плату, потом я его опять выключаю и все - больше не включается.. раньше писали, что если хочешь железно надо письменно заявление писать в банк и тогда они вернут
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 15:23

Re: ТАСКОМБАНК

Striker написав:Обнаружил только что на своих Б5 валютной, Б5 гривневой и Пудре жены, что включен GSM-банкинг. До этого, если не ошибаюсь, был везде выключен. ТАС самолично включил и теперь снимет абонплату? И сколько? В тарифах написано "Входить у вартість Пакету послуг", а в примечаниях оплата "Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги". Попробуй разберись.
По Б5 нет платы за смс.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:02

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый вечер. Подскажите в Тасе до какого времени можно открыть вклад, чтобы открытие прошло текущим днём?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:26

_PORT_UA до 22:00, а лучше до 21:59 ну чтобы наверняка :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:19

  Кассандра написав:_PORT_UA до 22:00, а лучше до 21:59 ну чтобы наверняка :wink:

Понятно.
Пока писал пост, мог бы успеть открыть. :)
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:31

  Кассандра написав:_PORT_UA до 22:00, а лучше до 21:59 ну чтобы наверняка :wink:

Вони вже відкривають вихідним днем чи все ж наступним робочим?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:26

  klug написав:
  Кассандра написав:_PORT_UA до 22:00, а лучше до 21:59 ну чтобы наверняка :wink:

Вони вже відкривають вихідним днем чи все ж наступним робочим?

Следующим рабочим.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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