stas_rst
Прсто откройте еще одну Б5 без лимита и не занимайтесь дикухой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 кві, 2020 20:03
stas_rst
Прсто откройте еще одну Б5 без лимита и не занимайтесь дикухой.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 20:41
Додано: Пон 20 кві, 2020 15:03
Обнаружил только что на своих Б5 валютной, Б5 гривневой и Пудре жены, что включен GSM-банкинг. До этого, если не ошибаюсь, был везде выключен. ТАС самолично включил и теперь снимет абонплату? И сколько? В тарифах написано "Входить у вартість Пакету послуг", а в примечаниях оплата "Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги". Попробуй разберись.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 15:17
Striker у меня оно само включается снимает 1 раз плату, потом я его опять выключаю и все - больше не включается.. раньше писали, что если хочешь железно надо письменно заявление писать в банк и тогда они вернут
Кешбечные карты!
Додано: Пон 20 кві, 2020 15:23
Re: ТАСКОМБАНК
По Б5 нет платы за смс.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:02
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый вечер. Подскажите в Тасе до какого времени можно открыть вклад, чтобы открытие прошло текущим днём?
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Додано: Вів 21 кві, 2020 01:19
Понятно.
Пока писал пост, мог бы успеть открыть.
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https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 21 кві, 2020 01:31
Вони вже відкривають вихідним днем чи все ж наступним робочим?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 21 кві, 2020 09:26
Следующим рабочим.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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