а как проходит в п24 на счёт конкорд? Вцелом доступность денег как у р2р,без %,да и блок таким способом ни разу не было
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 06:43
а как проходит в п24 на счёт конкорд? Вцелом доступность денег как у р2р,без %,да и блок таким способом ни разу не было
никому не верю
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:10
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, а пополнение ощадного через терминал уже с комисом? Засунул 3750, дошло 3731, хотя в чеке написано что комиссия отсутствует ((
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:50
Полагаю что лоро-ностро. Но не р2р точно
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Нед 26 кві, 2020 10:47
да, 0,5% мин. 5 грн
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