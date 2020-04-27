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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 06:43
Flamingo написав: ol_zy написав:
А если пимпой на Б5 с привязанной в тасе уни привата на которой есть свои? Разве будет где-то комис?
Будет. Приват с любых своих карт любое р2р меньше чем за 0,5% не выпускает
а как проходит в п24 на счёт конкорд? Вцелом доступность денег как у р2р,без %,да и блок таким способом ни разу не было
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 26 кві, 2020 08:10
Подскажите, а пополнение ощадного через терминал уже с комисом? Засунул 3750, дошло 3731, хотя в чеке написано что комиссия отсутствует ((
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логан1919
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Додано: Нед 26 кві, 2020 08:50
sens написав: Flamingo написав: ol_zy написав:
А если пимпой на Б5 с привязанной в тасе уни привата на которой есть свои? Разве будет где-то комис?
Будет. Приват с любых своих карт любое р2р меньше чем за 0,5% не выпускает
а как проходит в п24 на счёт конкорд? Вцелом доступность денег как у р2р,без %,да и блок таким способом ни разу не было
Полагаю что лоро-ностро. Но не р2р точно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 26 кві, 2020 10:47
логан1919 написав:
Подскажите, а пополнение ощадного через терминал уже с комисом? Засунул 3750, дошло 3731, хотя в чеке написано что комиссия отсутствует ((
да, 0,5% мин. 5 грн
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:57
логан1919 написав:
Подскажите, а пополнение ощадного через терминал уже с комисом? Засунул 3750, дошло 3731, хотя в чеке написано что комиссия отсутствует ((
Пополнять надо Б5, а потом кидать на ощадный.
Б5 без лимита дают практически всем.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 28 кві, 2020 05:37
ukrprom2014 написав: логан1919 написав:
Подскажите, а пополнение ощадного через терминал уже с комисом? Засунул 3750, дошло 3731, хотя в чеке написано что комиссия отсутствует ((
Пополнять надо Б5, а потом кидать на ощадный.
Б5 без лимита дают практически всем.
А что, могут не дать Б5 без КЛ?
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guntherhouse777
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