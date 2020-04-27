а как проходит в п24 на счёт конкорд? Вцелом доступность денег как у р2р,без %,да и блок таким способом ни разу не было
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 06:43
а как проходит в п24 на счёт конкорд? Вцелом доступность денег как у р2р,без %,да и блок таким способом ни разу не было
никому не верю
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:10
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, а пополнение ощадного через терминал уже с комисом? Засунул 3750, дошло 3731, хотя в чеке написано что комиссия отсутствует ((
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:50
Полагаю что лоро-ностро. Но не р2р точно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Нед 26 кві, 2020 10:47
да, 0,5% мин. 5 грн
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Пон 27 кві, 2020 08:57
Пополнять надо Б5, а потом кидать на ощадный.
Б5 без лимита дают практически всем.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 28 кві, 2020 05:37
Додано: Вів 28 кві, 2020 08:16
guntherhouse777
Да, конечно.
Чаще на Б5 КЛ не согласовывают.
У меня одна Б5 с КЛ, другая без. Именно для таких транзакций и держу.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
|