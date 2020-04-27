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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3375337633773378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 06:43

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:А если пимпой на Б5 с привязанной в тасе уни привата на которой есть свои? Разве будет где-то комис?
Будет. Приват с любых своих карт любое р2р меньше чем за 0,5% не выпускает
а как проходит в п24 на счёт конкорд? Вцелом доступность денег как у р2р,без %,да и блок таким способом ни разу не было
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:10

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, а пополнение ощадного через терминал уже с комисом? Засунул 3750, дошло 3731, хотя в чеке написано что комиссия отсутствует ((
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:50

  sens написав:
  Flamingo написав:
  ol_zy написав:А если пимпой на Б5 с привязанной в тасе уни привата на которой есть свои? Разве будет где-то комис?
Будет. Приват с любых своих карт любое р2р меньше чем за 0,5% не выпускает
а как проходит в п24 на счёт конкорд? Вцелом доступность денег как у р2р,без %,да и блок таким способом ни разу не было

Полагаю что лоро-ностро. Но не р2р точно
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:47

  логан1919 написав:Подскажите, а пополнение ощадного через терминал уже с комисом? Засунул 3750, дошло 3731, хотя в чеке написано что комиссия отсутствует ((

да, 0,5% мин. 5 грн
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:57

  логан1919 написав:Подскажите, а пополнение ощадного через терминал уже с комисом? Засунул 3750, дошло 3731, хотя в чеке написано что комиссия отсутствует ((

Пополнять надо Б5, а потом кидать на ощадный.
Б5 без лимита дают практически всем.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 05:37

  ukrprom2014 написав:
  логан1919 написав:Подскажите, а пополнение ощадного через терминал уже с комисом? Засунул 3750, дошло 3731, хотя в чеке написано что комиссия отсутствует ((

Пополнять надо Б5, а потом кидать на ощадный.
Б5 без лимита дают практически всем.

А что, могут не дать Б5 без КЛ?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:16

guntherhouse777
Да, конечно.
Чаще на Б5 КЛ не согласовывают.
У меня одна Б5 с КЛ, другая без. Именно для таких транзакций и держу.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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