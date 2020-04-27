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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3376337733783379

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:59

А эту комиссию хоть видно до оплаты?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3342
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Подякував: 201 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:20

Ferlakur
Видно, пишет комиссия 0, ну или как у меня Львівгаз - 3 грн
pavyak
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Повідомлень: 2286
З нами з: 15.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 170 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:54

  Ferlakur написав:А эту комиссию хоть видно до оплаты?

Канэшна!
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1366
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 98 раз.
 
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  #<1 ... 3376337733783379
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