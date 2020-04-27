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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:54
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:40
Re: ТАСКОМБАНК
Колеги, а оплата автоцивілки на сайті страхової з В5 буде без кешбека ?
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