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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:59
А эту комиссию хоть видно до оплаты?
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Ferlakur
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:20
Ferlakur
Видно, пишет комиссия 0, ну или как у меня Львівгаз - 3 грн
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pavyak
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:54
Ferlakur написав:
А эту комиссию хоть видно до оплаты?
Канэшна!
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ukrprom2014
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:40
Колеги, а оплата автоцивілки на сайті страхової з В5 буде без кешбека ?
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maxprofit
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Додано: Вів 28 кві, 2020 22:31
maxprofit написав:
Колеги, а оплата автоцивілки на сайті страхової з В5 буде без кешбека ?
Отчего же, за кредитные чистоганом 1% будет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Вів 28 кві, 2020 22:48
ukrprom2014 написав: maxprofit написав:
Колеги, а оплата автоцивілки на сайті страхової з В5 буде без кешбека ?
Отчего же, за кредитные чистоганом 1% будет.
небудеть
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greenozon
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:37
у мене таке враження, що Б5 зараз дає 1% за усе, що не входить в категорії під 2% (АЗС, продукти). Причому, 1% дає за інші операції і за свої, і за кредитні.
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stas_rst
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:42
maxprofit написав:
Колеги, а оплата автоцивілки на сайті страхової з В5 буде без кешбека ?
У меня есть тока опыт оплаты через сайты:
АХА, 6300 - не будет
Жираф, 7277 - будит
А через Портмоне тоже кажись 6300
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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