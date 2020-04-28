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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:54
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:40
Re: ТАСКОМБАНК
Колеги, а оплата автоцивілки на сайті страхової з В5 буде без кешбека ?
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:31
Отчего же, за кредитные чистоганом 1% будет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:48
небудеть
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:37
у мене таке враження, що Б5 зараз дає 1% за усе, що не входить в категорії під 2% (АЗС, продукти). Причому, 1% дає за інші операції і за свої, і за кредитні.
PS. На терміналах, не в інтернеті
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 29 кві, 2020 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:42
У меня есть тока опыт оплаты через сайты:
АХА, 6300 - не будет
Жираф, 7277 - будит
А через Портмоне тоже кажись 6300
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:04
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую,колеги. Отже,шансі на кешбек є, просто вийшло при оплаі:" Передавторизація,кошти заблоковані,кешбек 0" Треба буде після проводки представнику нашому написати,він вже якось допомагав ,коли на Розетці теж передавторизація була.
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