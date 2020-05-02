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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 тра, 2020 20:26
Прошу активних покупців Розетки прокоментувати систему нарахування КБ при онлайн-оплаті з сайту.
Як блокуються кредитні кошти ? (чув, що є така фішка)
Чи є інші особливості, чи усі товари при онлайн-оплаті проводяться по одному мсс ?
Який саме мсс видає Тазік ?
ПС.Потрібно замовити побутову техніку на Н-суму, а варіант оплати тільки онлайн, оскільки доставка в регіон.
Було б на місці, то платив би через касу на терміналі з КБ по Б5.
ППС. Якщо є інші варіанти по інших банках, то прошу підказати.
Можна в ЛС, буду вдячний за поради.
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stas_rst
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Додано: Суб 02 тра, 2020 20:39
Amid написав:ukrprom2014
А смысл в КБО если О-банк даёт те же условия, но без абонки и без страховки?
Пишут, что при O-банке часто прокатывают с лимитами, а при КБО шанс получить заветный лимит больше.
Но то было в докарантинные времена.
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curiousobro
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Додано: Суб 02 тра, 2020 22:40
Hack-Stock написав: anis написав:
Hack-Stock написав:парибас отменяет вику для онлайна)
Чем?
5% за свои это как не крути больше чем 2% за кредитные
Если вы про НК, она далеко не для всех.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Суб 02 тра, 2020 22:40
Amid написав:ukrprom2014
А смысл в КБО если О-банк даёт те же условия, но без абонки и без страховки?
Если в том что у кого есть КБО тому о-банк ничего пока не даёт.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 02 тра, 2020 23:31
stas_rst написав:Прошу активних покупців Розетки прокоментувати систему нарахування КБ при онлайн-оплаті з сайту.
Як блокуються кредитні кошти ? (чув, що є така фішка)
Чи є інші особливості, чи усі товари при онлайн-оплаті проводяться по одному мсс ?
Який саме мсс видає Тазік ?
ПС.Потрібно замовити побутову техніку на Н-суму, а варіант оплати тільки онлайн, оскільки доставка в регіон.
Було б на місці, то платив би через касу на терміналі з КБ по Б5.
ППС. Якщо є інші варіанти по інших банках, то прошу підказати.
Можна в ЛС, буду вдячний за поради.
Якщо не клієнт укрсибу, то оформлюйте new card. Кеш бек 5% чистими за свої за оплати в інеті (максимум 500 грн в місяць). Навіть за коммуналку кеш бек дає.
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Rimlyanin1
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