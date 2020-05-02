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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3384338533863387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 20:26

Прошу активних покупців Розетки прокоментувати систему нарахування КБ при онлайн-оплаті з сайту.
Як блокуються кредитні кошти ? (чув, що є така фішка)
Чи є інші особливості, чи усі товари при онлайн-оплаті проводяться по одному мсс ?
Який саме мсс видає Тазік ?

ПС.Потрібно замовити побутову техніку на Н-суму, а варіант оплати тільки онлайн, оскільки доставка в регіон.
Було б на місці, то платив би через касу на терміналі з КБ по Б5.
ППС. Якщо є інші варіанти по інших банках, то прошу підказати.
Можна в ЛС, буду вдячний за поради.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 20:39

  Amid написав:ukrprom2014
А смысл в КБО если О-банк даёт те же условия, но без абонки и без страховки?

Пишут, что при O-банке часто прокатывают с лимитами, а при КБО шанс получить заветный лимит больше.

Но то было в докарантинные времена.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:40

Re: ТАСКОМБАНК

Hack-Stock написав:
  anis написав:
Hack-Stock написав:парибас отменяет вику для онлайна)
Чем?

5% за свои это как не крути больше чем 2% за кредитные
Если вы про НК, она далеко не для всех.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:40

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:ukrprom2014
А смысл в КБО если О-банк даёт те же условия, но без абонки и без страховки?
Если в том что у кого есть КБО тому о-банк ничего пока не даёт.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:31

Re: ТАСКОМБАНК

stas_rst написав:Прошу активних покупців Розетки прокоментувати систему нарахування КБ при онлайн-оплаті з сайту.
Як блокуються кредитні кошти ? (чув, що є така фішка)
Чи є інші особливості, чи усі товари при онлайн-оплаті проводяться по одному мсс ?
Який саме мсс видає Тазік ?

ПС.Потрібно замовити побутову техніку на Н-суму, а варіант оплати тільки онлайн, оскільки доставка в регіон.
Було б на місці, то платив би через касу на терміналі з КБ по Б5.
ППС. Якщо є інші варіанти по інших банках, то прошу підказати.
Можна в ЛС, буду вдячний за поради.
Якщо не клієнт укрсибу, то оформлюйте new card. Кеш бек 5% чистими за свої за оплати в інеті (максимум 500 грн в місяць). Навіть за коммуналку кеш бек дає.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:58

Re: ТАСКОМБАНК

З 04.05.2020 р. нові ставки по депо:
грн. рік виплата в кінці - 12,0%
дол. - 2,25%
євро - 2,5%.
V2
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:07

  V2 написав:З 04.05.2020 р. нові ставки по депо:
грн. рік виплата в кінці - 12,0%
дол. - 2,25%
євро - 2,5%.

Тітка криза світова вже за порогом.
Такі ставки стимулюють купівлю валюти...і під грушу. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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