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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 10:15
Re: ТАСКОМБАНК
В свое время виделив теме банка подобные вопросы. Нет ли возможности посмотреть выписку за месяц как по карте,так и по Ощадному счету? Потому как в Тасе сложно скалькулировать правильность начисления ℅.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 10:29
Re: ТАСКОМБАНК
_PORT_UA, настоящую выписку по счёту за предыдущий месяц можно получить только в отделении банка. Удалённо никак.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 04 тра, 2020 17:43
только там тоже проводок не видно
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:34
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли кешбек Большой Пятёрки выводить на Плативку? Не начислят ли дополнительную комиссию за нецелевое зачисление по Плативке?
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:42
Можно. Не начислят
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