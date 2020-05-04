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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3385338633873388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:15

Re: ТАСКОМБАНК

В свое время виделив теме банка подобные вопросы. Нет ли возможности посмотреть выписку за месяц как по карте,так и по Ощадному счету? Потому как в Тасе сложно скалькулировать правильность начисления ℅.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:29

Re: ТАСКОМБАНК

_PORT_UA, настоящую выписку по счёту за предыдущий месяц можно получить только в отделении банка. Удалённо никак.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:43

  MASolomko написав:_PORT_UA, настоящую выписку по счёту за предыдущий месяц можно получить только в отделении банка. Удалённо никак.

только там тоже проводок не видно
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:34

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли кешбек Большой Пятёрки выводить на Плативку? Не начислят ли дополнительную комиссию за нецелевое зачисление по Плативке?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:42

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли кешбек Большой Пятёрки выводить на Плативку? Не начислят ли дополнительную комиссию за нецелевое зачисление по Плативке?

Можно. Не начислят
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:44

Re: ТАСКОМБАНК

...нараховано обов'язковий мінімальний платіж у розмірі - 347 грн.
Рекомендуємо сплатити не пізніше 20.05.2020 року.

Сума заборгованості у пільговому періоді становить 0 грн.


Однако!
Esq
 
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