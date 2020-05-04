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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 10:15
В свое время виделив теме банка подобные вопросы. Нет ли возможности посмотреть выписку за месяц как по карте,так и по Ощадному счету? Потому как в Тасе сложно скалькулировать правильность начисления ℅.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 04 тра, 2020 10:29
_PORT_UA, настоящую выписку по счёту за предыдущий месяц можно получить только в отделении банка. Удалённо никак.
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MASolomko
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Додано: Пон 04 тра, 2020 17:43
MASolomko написав:
_PORT_UA, настоящую выписку по счёту за предыдущий месяц можно получить только в отделении банка. Удалённо никак.
только там тоже проводок не видно
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: Пон 04 тра, 2020 20:34
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли кешбек Большой Пятёрки выводить на Плативку? Не начислят ли дополнительную комиссию за нецелевое зачисление по Плативке?
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Andrew75
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Додано: Пон 04 тра, 2020 20:42
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли кешбек Большой Пятёрки выводить на Плативку? Не начислят ли дополнительную комиссию за нецелевое зачисление по Плативке?
Можно. Не начислят
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Додано: Пон 04 тра, 2020 23:44
...нараховано обов'язковий мінімальний платіж у розмірі - 347 грн.
Рекомендуємо сплатити не пізніше 20.05.2020 року.
Сума заборгованості у пільговому періоді становить 0 грн.
Однако!
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Esq
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