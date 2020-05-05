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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 10:15
В свое время виделив теме банка подобные вопросы. Нет ли возможности посмотреть выписку за месяц как по карте,так и по Ощадному счету? Потому как в Тасе сложно скалькулировать правильность начисления ℅.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 04 тра, 2020 10:29
_PORT_UA, настоящую выписку по счёту за предыдущий месяц можно получить только в отделении банка. Удалённо никак.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Пон 04 тра, 2020 17:43
MASolomko написав:
_PORT_UA, настоящую выписку по счёту за предыдущий месяц можно получить только в отделении банка. Удалённо никак.
только там тоже проводок не видно
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: Пон 04 тра, 2020 20:34
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли кешбек Большой Пятёрки выводить на Плативку? Не начислят ли дополнительную комиссию за нецелевое зачисление по Плативке?
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Andrew75
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Додано: Пон 04 тра, 2020 20:42
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли кешбек Большой Пятёрки выводить на Плативку? Не начислят ли дополнительную комиссию за нецелевое зачисление по Плативке?
Можно. Не начислят
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vollena71
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Додано: Пон 04 тра, 2020 23:44
...нараховано обов'язковий мінімальний платіж у розмірі - 347 грн.
Рекомендуємо сплатити не пізніше 20.05.2020 року.
Сума заборгованості у пільговому періоді становить 0 грн.
Однако!
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Esq
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:31
Esq написав:
...нараховано обов'язковий мінімальний платіж у розмірі - 347 грн.
Рекомендуємо сплатити не пізніше 20.05.2020 року.
Сума заборгованості у пільговому періоді становить 0 грн.
Однако!
у таси долго обновления происходят. это норма. обычно приходит в вайбер уведомление и сразу на сайте меняется сумма к погашению в этом месяце
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ukrmvs
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Додано: Сер 06 тра, 2020 11:58
Rimlyanin1 написав:
stas_rst написав:Прошу активних покупців Розетки прокоментувати систему нарахування КБ при онлайн-оплаті з сайту.
Як блокуються кредитні кошти ? (чув, що є така фішка)
Чи є інші особливості, чи усі товари при онлайн-оплаті проводяться по одному мсс ?
Який саме мсс видає Тазік ?
ПС.Потрібно замовити побутову техніку на Н-суму, а варіант оплати тільки онлайн, оскільки доставка в регіон.
Було б на місці, то платив би через касу на терміналі з КБ по Б5.
ППС. Якщо є інші варіанти по інших банках, то прошу підказати.
Можна в ЛС, буду вдячний за поради.
Якщо не клієнт укрсибу, то оформлюйте new card. Кеш бек 5% чистими за свої за оплати в інеті (максимум 500 грн в місяць). Навіть за коммуналку кеш бек дає.
Знаю, що не по темі гілки, тарифи читав, однак прошу коментар - чи є безкоміс. захід і вихід з картки new card на інші банки ?
Дякую!!!
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stas_rst
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:08
stas_rst написав: Rimlyanin1 написав:
stas_rst написав:Прошу активних покупців Розетки прокоментувати систему нарахування КБ при онлайн-оплаті з сайту.
Як блокуються кредитні кошти ? (чув, що є така фішка)
Чи є інші особливості, чи усі товари при онлайн-оплаті проводяться по одному мсс ?
Який саме мсс видає Тазік ?
ПС.Потрібно замовити побутову техніку на Н-суму, а варіант оплати тільки онлайн, оскільки доставка в регіон.
Було б на місці, то платив би через касу на терміналі з КБ по Б5.
ППС. Якщо є інші варіанти по інших банках, то прошу підказати.
Можна в ЛС, буду вдячний за поради.
Якщо не клієнт укрсибу, то оформлюйте new card. Кеш бек 5% чистими за свої за оплати в інеті (максимум 500 грн в місяць). Навіть за коммуналку кеш бек дає.
Знаю, що не по темі гілки, тарифи читав, однак прошу коментар - чи є безкоміс. захід і вихід з картки new card на інші банки ?
Дякую!!!
Захiд безкоштовний по р2р якщо штовхати чужими сервiсами (можна також додатком Укрсiба але там безкоштовно лише для одного Бiна картки, якщо втрапите на iнший внутрiшня тагнучка буде за грошi) - вихiд по СЕП
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Alien
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:00
Alien написав:
Захiд безкоштовний по р2р якщо штовхати чужими сервiсами (можна також додатком Укрсiба але там безкоштовно лише для одного Бiна картки, якщо втрапите на iнший внутрiшня тагнучка буде за грошi) - вихiд по СЕП
Дякую. + полетів
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stas_rst
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