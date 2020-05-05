Никогда не нужно было - а сейчас пришлось ((
Подскажите, снятие нала с кредитного лимита Б5 входит в грейс? И комиссия за снятие тоже?
Не так как в Дельте, где нужно было после такого непотребства карту в 0 гасить?)
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Додано: Сер 06 тра, 2020 17:23
Никогда не нужно было - а сейчас пришлось ((
Подскажите, снятие нала с кредитного лимита Б5 входит в грейс? И комиссия за снятие тоже?
Не так как в Дельте, где нужно было после такого непотребства карту в 0 гасить?)
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