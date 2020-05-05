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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3386338733883389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:23

Никогда не нужно было - а сейчас пришлось ((
Подскажите, снятие нала с кредитного лимита Б5 входит в грейс? И комиссия за снятие тоже?

Не так как в Дельте, где нужно было после такого непотребства карту в 0 гасить?)
tmp01
 
Повідомлень: 866
З нами з: 14.03.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:11

tmp01
Сейчас уже всё входит в грейс. Но когда-то давно не входило :)
Vorlon
 
Повідомлень: 8302
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 840 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:20

tmp01
Входит в грейс, но есть мгновенная комисия.
Amid
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 12.06.08
Подякував: 133 раз.
Подякували: 223 раз.
 
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  #<1 ... 3386338733883389
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