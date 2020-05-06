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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3386338733883389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:23

Никогда не нужно было - а сейчас пришлось ((
Подскажите, снятие нала с кредитного лимита Б5 входит в грейс? И комиссия за снятие тоже?

Не так как в Дельте, где нужно было после такого непотребства карту в 0 гасить?)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:11

tmp01
Сейчас уже всё входит в грейс. Но когда-то давно не входило :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:20

tmp01
Входит в грейс, но есть мгновенная комисия.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:07

вроде недавно пролетало, что снятие своих денег с викенда стало платным. Подскажите, это так?
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:14

Re: ТАСКОМБАНК

N0mad написав:вроде недавно пролетало, что снятие своих денег с викенда стало платным. Подскажите, это так?
В банкоматах и кассе всегда было платным. Перечисление в ИБ как было бесплатно так и осталось.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:17

  N0mad написав:вроде недавно пролетало, что снятие своих денег с викенда стало платным. Подскажите, это так?

Платно.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:40

Faceless
https://tascombank.ua/files/Taryfy_po_o ... %C2%BB.pdf

Видача готівки за рахунок власних коштів
3.2.1. в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується


Или я не те тарифы смотрю?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36

  Amid написав:Faceless
https://tascombank.ua/files/Taryfy_po_o ... %C2%BB.pdf

Видача готівки за рахунок власних коштів
3.2.1. в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується


Или я не те тарифы смотрю?

Вот да, я же помню, что снимал и комиссии не было. А недавно кто-то тут писал, что появилась.
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:16

Платеж по реквизитам на карту Викенд

Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд с дебетовой КоКо, Форвард-банк.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:52

  Amid написав:Faceless
https://tascombank.ua/files/Taryfy_po_o ... %C2%BB.pdf

Видача готівки за рахунок власних коштів
3.2.1. в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується


Или я не те тарифы смотрю?

Оформлял Викенд в 2016 году и как помню, на тот момент вроде комисия за снятие была, впрочем, ни разу ничего с него не снимал ни в банкоматах, ни в кассе. Может, потом для родных банкоматов отменили. В любом случае, для бесплатного снятия лучше иметь Плативку и Ощадные в гривне и валюте (с Ощадными, правда, стоит не забывать о недавнем новшестве-требовании продержать хотя бы день деньги на счету)
Faceless
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  #<1 ... 3386338733883389
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