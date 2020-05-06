Никогда не нужно было - а сейчас пришлось ((
Подскажите, снятие нала с кредитного лимита Б5 входит в грейс? И комиссия за снятие тоже?
Не так как в Дельте, где нужно было после такого непотребства карту в 0 гасить?)
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Додано: Сер 06 тра, 2020 17:23
Никогда не нужно было - а сейчас пришлось ((
Подскажите, снятие нала с кредитного лимита Б5 входит в грейс? И комиссия за снятие тоже?
Не так как в Дельте, где нужно было после такого непотребства карту в 0 гасить?)
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:07
вроде недавно пролетало, что снятие своих денег с викенда стало платным. Подскажите, это так?
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:14
Re: ТАСКОМБАНК
В банкоматах и кассе всегда было платным. Перечисление в ИБ как было бесплатно так и осталось.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:17
Платно.
Откройте бесплатную Плативку и снимайте в любом банкомате Украины бесплатно (валюту в кассе тоже бесплатно)
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:40
Faceless
Или я не те тарифы смотрю?
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36
Вот да, я же помню, что снимал и комиссии не было. А недавно кто-то тут писал, что появилась.
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:16
Платеж по реквизитам на карту Викенд
Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд с дебетовой КоКо, Форвард-банк.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:52
Оформлял Викенд в 2016 году и как помню, на тот момент вроде комисия за снятие была, впрочем, ни разу ничего с него не снимал ни в банкоматах, ни в кассе. Может, потом для родных банкоматов отменили. В любом случае, для бесплатного снятия лучше иметь Плативку и Ощадные в гривне и валюте (с Ощадными, правда, стоит не забывать о недавнем новшестве-требовании продержать хотя бы день деньги на счету)
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