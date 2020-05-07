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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3387338833893390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:52

  Искатель написав:Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд с дебетовой КоКо, Форвард-банк.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?

Дошли. Всего лишь за 3 часа. Отправлено 11:53, получено 14:51
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:01

Искатель
Бывало и так, но чаще в течении 30 минут залетало.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:02

Итак, платеж СЭП (по реквизитам) из Форварда в ТАС занял ровно 3 часа.
Тут писали, что доходит за 1-1,5 часа.

Теперь осталось понять:
1) кто затормозил - Форвард отправку или ТАС зачисление;
2) что сделать, чтобы ускорить?
В свете покупки валюты иногда и минуты играют роль...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:15

Искатель
Мы не знаем Ваши суммы. Вполне возможно что и финмон притормаживает.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:43

  Искатель написав:Итак, платеж СЭП (по реквизитам) из Форварда в ТАС занял ровно 3 часа.
Тут писали, что доходит за 1-1,5 часа.

Теперь осталось понять:
1) кто затормозил - Форвард отправку или ТАС зачисление;
2) что сделать, чтобы ускорить?
В свете покупки валюты иногда и минуты играют роль...

1.Скорее всего Форвард отправку.
2.Отправляйте из Укрсиба или Альфы на Б5, у меня где-то минут за 30 так деньги дошли.
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