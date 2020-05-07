Дошли. Всего лишь за 3 часа. Отправлено 11:53, получено 14:51
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:52
Дошли. Всего лишь за 3 часа. Отправлено 11:53, получено 14:51
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:01
Искатель
Бывало и так, но чаще в течении 30 минут залетало.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:02
Итак, платеж СЭП (по реквизитам) из Форварда в ТАС занял ровно 3 часа.
Тут писали, что доходит за 1-1,5 часа.
Теперь осталось понять:
1) кто затормозил - Форвард отправку или ТАС зачисление;
2) что сделать, чтобы ускорить?
В свете покупки валюты иногда и минуты играют роль...
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:15
Искатель
Мы не знаем Ваши суммы. Вполне возможно что и финмон притормаживает.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:43
1.Скорее всего Форвард отправку.
2.Отправляйте из Укрсиба или Альфы на Б5, у меня где-то минут за 30 так деньги дошли.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:31
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:33
В Укрсибе у меня пока ничего нет (хотя работаю в этом направлении).
Из Альфы через несколько минут сделаю тестовый платеж на Вику ТАСа, чтобы проверить, как быстро доходят деньги.
На Б5 мне не нужно
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:58
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:01
Re: ТАСКОМБАНК
Какой финмон при перекидывании средств между своими счетами??? :O
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:12
Re: ТАСКОМБАНК
Мені здається в тестуванні сенсу нема. Бо будь-який СЕП це:
1. Час на те щоб банк-відправник відправив.
2. Час на те щоб НБУ прийняв та обробив файл банка-відправника та сформував файли банкам-отримувачам.
3. Час на те щоб банк-отримувач обробив файл від НБУ та розніс кошти по рахунках.
Тобто процес залежить від трьох різних учасників і запори можуть трапитись будь-коли у будь-якій з перелічених ланок. А значить увесь попередній досвід летить шкереберть - те що колись заходило за годину-півтори може йти і 3-4 та навпаки.
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