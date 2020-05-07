Может, кому-то будет интересно.
Сделал два платежа СЭП: с Альфы и Конкорда.
Из Конкорда отправил в 10:36, зачислено 11:08
Из Альфы сделал в 10:41, зачислено 11:22.
Как по мне, идеально.
А Форвард - тормоза...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:29
Может, кому-то будет интересно.
Сделал два платежа СЭП: с Альфы и Конкорда.
Из Конкорда отправил в 10:36, зачислено 11:08
Из Альфы сделал в 10:41, зачислено 11:22.
Как по мне, идеально.
А Форвард - тормоза...
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:31
У Вас есть карта Weekend?
Сделайте на нее перевод P2P, а затем купите валюту. Потом расскажете, как прошло...
Для тех, кто реально решит попробовать: будет овердрафт, насчитают проценты. Оно мне точно не нужно.
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