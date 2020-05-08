Может, кому-то будет интересно.
Сделал два платежа СЭП: с Альфы и Конкорда.
Из Конкорда отправил в 10:36, зачислено 11:08
Из Альфы сделал в 10:41, зачислено 11:22.
Как по мне, идеально.
А Форвард - тормоза...
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:29
Может, кому-то будет интересно.
Сделал два платежа СЭП: с Альфы и Конкорда.
Из Конкорда отправил в 10:36, зачислено 11:08
Из Альфы сделал в 10:41, зачислено 11:22.
Как по мне, идеально.
А Форвард - тормоза...
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:31
У Вас есть карта Weekend?
Сделайте на нее перевод P2P, а затем купите валюту. Потом расскажете, как прошло...
Для тех, кто реально решит попробовать: будет овердрафт, насчитают проценты. Оно мне точно не нужно.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:44
Искатель ну так если вам овердрафт дороже минут для покупки валюты.. то о чем разговор
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:46
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:43
Re: ТАСКОМБАНК
Годами шлю СЭП с Прокредита на ТАС. Ни разу больше часа не занимало.
Додано: Суб 09 тра, 2020 16:08
Re: ТАСКОМБАНК
Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Додано: Суб 09 тра, 2020 16:24
Везде так и парят свой "кешлес"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 09 тра, 2020 16:26
Додано: Суб 09 тра, 2020 16:40
На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...
Правда и на погашение кредитов тоже, но криворуким программистам тазика на это наплевать - им проще не думать, а влепить лимиты на все.
К счастью, зачисление сэпов не относится к их компетенции
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:51
Оплата на сайте интертопа
Может кто платил пудрой на сайте интертоп.юа - будет кишмиш? Там сервис wayforpay. Боюсь,чтоб вместо КБ не был перевод с последствиями...Спасибо
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