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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3388338933903391

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:29

Может, кому-то будет интересно.
Сделал два платежа СЭП: с Альфы и Конкорда.

Из Конкорда отправил в 10:36, зачислено 11:08
Из Альфы сделал в 10:41, зачислено 11:22.

Как по мне, идеально.
А Форвард - тормоза...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:31

  jay2004 написав:
  Искатель написав:
  ukrprom2014 написав:Искатель
Мы не знаем Ваши суммы. Вполне возможно что и финмон притормаживает.

Я писал в первом сообщении: отправлял 10500 грн. Вряд ли финмон :)


p2p за 30 секунд. Изобретаете велосипед с СЕПОМ... :roll:


У Вас есть карта Weekend?
Сделайте на нее перевод P2P, а затем купите валюту. Потом расскажете, как прошло...

Для тех, кто реально решит попробовать: будет овердрафт, насчитают проценты. Оно мне точно не нужно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:44

Искатель ну так если вам овердрафт дороже минут для покупки валюты.. то о чем разговор :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:46

  Искатель написав:
  jay2004 написав:
p2p за 30 секунд. Изобретаете велосипед с СЕПОМ... :roll:


У Вас есть карта Weekend?


Нету, и не было. Но слать 10500 гривен для валютообмена - это нищебродский обмен.
Завидую Вашему "потенциальному" профиту. :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:43

Re: ТАСКОМБАНК

Годами шлю СЭП с Прокредита на ТАС. Ни разу больше часа не занимало.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:08

Re: ТАСКОМБАНК

Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:24

  Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки

Везде так и парят свой "кешлес" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:26

  Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки

а СЕП на ІБАН кредитки ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:40

  stas_rst написав:
  Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки

а СЕП на ІБАН кредитки ?

На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...
Правда и на погашение кредитов тоже, но криворуким программистам тазика на это наплевать - им проще не думать, а влепить лимиты на все.
К счастью, зачисление сэпов не относится к их компетенции
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:51

Оплата на сайте интертопа

Может кто платил пудрой на сайте интертоп.юа - будет кишмиш? Там сервис wayforpay. Боюсь,чтоб вместо КБ не был перевод с последствиями...Спасибо
patrikk
 
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