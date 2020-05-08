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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3389339033913392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:52

  patrikk написав:Может кто платил пудрой на сайте интертоп.юа - будет кишмиш? Там сервис wayforpay. Боюсь,чтоб вместо КБ не был перевод с последствиями...Спасибо

Был опыт оплаты другой картой через сервис wayforpay, но только в интернет-магазине по продаже моторных масел. Кешбэк за авто был, перевода точно нет.
Значит, и тут тоже должно быть в порядке.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:56

  Stringer написав:На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...
Правда и на погашение кредитов тоже, но криворуким программистам тазика на это наплевать - им проще не думать, а влепить лимиты на все.
К счастью, зачисление сэпов не относится к их компетенции

Дякую за комент.
Прикро, але ТАСік таки скочується в маргінес. Багато цікавих продуктів ріжуть комісіями, за якими без форуму ніяк не прослідкуєш
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:14

колеги, з 1-го травня Flamingo геть пропав з форуму ...
хтось щось підкаже конкретніше ?
бо час такий хреновий, що за хорошу людину нехороші думки в голову лізуть :(
stas_rst
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Повідомлень: 646
З нами з: 27.02.19
Подякував: 210 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:18

  stas_rst написав:колеги, з 1-го травня Flamingo геть пропав з форуму ...
хтось щось підкаже конкретніше ?
бо час такий хреновий, що за хорошу людину нехороші думки в голову лізуть :(

Гнати всі погані думки слід...всім здоровячка і Flamingo теж.
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