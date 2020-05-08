Был опыт оплаты другой картой через сервис wayforpay, но только в интернет-магазине по продаже моторных масел. Кешбэк за авто был, перевода точно нет.
Значит, и тут тоже должно быть в порядке.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:52
Был опыт оплаты другой картой через сервис wayforpay, но только в интернет-магазине по продаже моторных масел. Кешбэк за авто был, перевода точно нет.
Значит, и тут тоже должно быть в порядке.
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:56
Дякую за комент.
Прикро, але ТАСік таки скочується в маргінес. Багато цікавих продуктів ріжуть комісіями, за якими без форуму ніяк не прослідкуєш
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:14
колеги, з 1-го травня Flamingo геть пропав з форуму ...
хтось щось підкаже конкретніше ?
бо час такий хреновий, що за хорошу людину нехороші думки в голову лізуть
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:18
Гнати всі погані думки слід...всім здоровячка і Flamingo теж.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|