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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:52
patrikk написав:
Может кто платил пудрой на сайте интертоп.юа - будет кишмиш? Там сервис wayforpay. Боюсь,чтоб вместо КБ не был перевод с последствиями...Спасибо
Был опыт оплаты другой картой через сервис wayforpay, но только в интернет-магазине по продаже моторных масел. Кешбэк за авто был, перевода точно нет.
Значит, и тут тоже должно быть в порядке.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:56
Stringer написав:
На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...
Правда и на погашение кредитов тоже, но криворуким программистам тазика на это наплевать - им проще не думать, а влепить лимиты на все.
К счастью, зачисление сэпов не относится к их компетенции
Дякую за комент.
Прикро, але ТАСік таки скочується в маргінес. Багато цікавих продуктів ріжуть комісіями, за якими без форуму ніяк не прослідкуєш
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stas_rst
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Додано: Суб 09 тра, 2020 19:14
колеги, з 1-го травня Flamingo
геть пропав з форуму ...
хтось щось підкаже конкретніше ?
бо час такий хреновий, що за хорошу людину нехороші думки в голову лізуть
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stas_rst
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Додано: Суб 09 тра, 2020 19:18
stas_rst написав:
колеги, з 1-го травня Flamingo
геть пропав з форуму ...
хтось щось підкаже конкретніше ?
бо час такий хреновий, що за хорошу людину нехороші думки в голову лізуть
Гнати всі погані думки слід...всім здоровячка і Flamingo теж.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 21:36
Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Было выше? Я просто обычно сепом шлю, а кредитки тоже много не просят.
По идее лимит как раз по требованиям нового закона по финмону
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Faceless
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Додано: Суб 09 тра, 2020 23:12
Faceless написав:
Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Было выше? Я просто обычно сепом шлю, а кредитки тоже много не просят.
По идее лимит как раз по требованиям нового закона по финмону
Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.
Вобщем пока два слабака - Конкорд, который больше 30к по п2п не выпускает и Тазик который больше 30к не принимает. Параноики.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 09 тра, 2020 23:48
Фантом написав:
Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.
Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000
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Faceless
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Додано: Суб 09 тра, 2020 23:51
stas_rst написав: Stringer написав:
На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...
Правда и на погашение кредитов тоже, но криворуким программистам тазика на это наплевать - им проще не думать, а влепить лимиты на все.
К счастью, зачисление сэпов не относится к их компетенции
Дякую за комент.
Прикро, але ТАСік таки скочується в маргінес. Багато цікавих продуктів ріжуть комісіями, за якими без форуму ніяк не прослідкуєш
Вы посмотрите прикро ему.Ну то ,что я дурак это уже написал. А теперь умник напиши "Stringer дурак".
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Додано: Суб 09 тра, 2020 23:54
Дядя Дима написав: stas_rst написав: Stringer написав:
Дякую за комент.
Прикро, але ТАСік таки скочується в маргінес. Багато цікавих продуктів ріжуть комісіями, за якими без форуму ніяк не прослідкуєш
Вы посмотрите прикро ему.Ну то ,что я дурак это уже написал. А теперь умник напиши "Stringer дурак".
Прежде чем обзывать кого то нужно владеть вопросом. Повторяю: с 1 мая не работает.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 23:57
Stringer написав:
На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...
Влияют, обычный перевод без доп бумажек теперь можно сделать не до 150 тыс, а до 400 тыс.
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