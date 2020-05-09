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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3390339133923393>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:52

  patrikk написав:Может кто платил пудрой на сайте интертоп.юа - будет кишмиш? Там сервис wayforpay. Боюсь,чтоб вместо КБ не был перевод с последствиями...Спасибо

Был опыт оплаты другой картой через сервис wayforpay, но только в интернет-магазине по продаже моторных масел. Кешбэк за авто был, перевода точно нет.
Значит, и тут тоже должно быть в порядке.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:56

  Stringer написав:На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...
Правда и на погашение кредитов тоже, но криворуким программистам тазика на это наплевать - им проще не думать, а влепить лимиты на все.
К счастью, зачисление сэпов не относится к их компетенции

Дякую за комент.
Прикро, але ТАСік таки скочується в маргінес. Багато цікавих продуктів ріжуть комісіями, за якими без форуму ніяк не прослідкуєш
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:14

колеги, з 1-го травня Flamingo геть пропав з форуму ...
хтось щось підкаже конкретніше ?
бо час такий хреновий, що за хорошу людину нехороші думки в голову лізуть :(
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:18

  stas_rst написав:колеги, з 1-го травня Flamingo геть пропав з форуму ...
хтось щось підкаже конкретніше ?
бо час такий хреновий, що за хорошу людину нехороші думки в голову лізуть :(

Гнати всі погані думки слід...всім здоровячка і Flamingo теж.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:36

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Было выше? Я просто обычно сепом шлю, а кредитки тоже много не просят.
По идее лимит как раз по требованиям нового закона по финмону
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:12

  Faceless написав:
Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Было выше? Я просто обычно сепом шлю, а кредитки тоже много не просят.
По идее лимит как раз по требованиям нового закона по финмону

Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.
Вобщем пока два слабака - Конкорд, который больше 30к по п2п не выпускает и Тазик который больше 30к не принимает. Параноики.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Фантом написав:Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.

Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:51

  stas_rst написав:
  Stringer написав:На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...
Правда и на погашение кредитов тоже, но криворуким программистам тазика на это наплевать - им проще не думать, а влепить лимиты на все.
К счастью, зачисление сэпов не относится к их компетенции

Дякую за комент.
Прикро, але ТАСік таки скочується в маргінес. Багато цікавих продуктів ріжуть комісіями, за якими без форуму ніяк не прослідкуєш
Вы посмотрите прикро ему.Ну то ,что я дурак это уже написал. А теперь умник напиши "Stringer дурак".
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:54

  Дядя Дима написав:
  stas_rst написав:
  Stringer написав:

Дякую за комент.
Прикро, але ТАСік таки скочується в маргінес. Багато цікавих продуктів ріжуть комісіями, за якими без форуму ніяк не прослідкуєш
Вы посмотрите прикро ему.Ну то ,что я дурак это уже написал. А теперь умник напиши "Stringer дурак".
Прежде чем обзывать кого то нужно владеть вопросом. Повторяю: с 1 мая не работает.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...

Влияют, обычный перевод без доп бумажек теперь можно сделать не до 150 тыс, а до 400 тыс.
Faceless
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