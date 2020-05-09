Фантом написав:Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.
Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000
Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?
П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт? Борьбу с терроризмом? Смешно. Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.
Фантом написав:Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?
Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.
Фантом написав:П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт? Борьбу с терроризмом? Смешно. Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.
Во-первых, постанова не уменьшила, а увеличила пороги, требующие расширенной идентификации - с 15 000 ддо 30 000 и с 150 000 до 400 000, и в целом упростила идентификацию до 400 000. Ужесточили требования для платежей с приемом наличными без идентификации. Что дает - могу предположить, что это очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов. Вы даже не представляете, какие схемы использовались с перегоном денег, платежей даже с типа лимитами в 15 000 - сейчас в принципе те же, но лимит меньше
Фантом написав:Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?
Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.
Ладно. Изменим условия перевода. Я перевожу в тас2ю с карты одного клиента Таскомбанка на карту другого клиента Таскомбанка. Порог в 30к при этом мне удастся пробить?