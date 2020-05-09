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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3390339133923393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:11

  Faceless написав:
  Фантом написав:Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.

Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000

Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?
Борьбу с терроризмом? Смешно.
Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Фантом написав:Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.
  Фантом написав:П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?
Борьбу с терроризмом? Смешно.
Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.

Во-первых, постанова не уменьшила, а увеличила пороги, требующие расширенной идентификации - с 15 000 ддо 30 000 и с 150 000 до 400 000, и в целом упростила идентификацию до 400 000. Ужесточили требования для платежей с приемом наличными без идентификации. Что дает - могу предположить, что это очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов. Вы даже не представляете, какие схемы использовались с перегоном денег, платежей даже с типа лимитами в 15 000 - сейчас в принципе те же, но лимит меньше
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:20

  Faceless написав:
  Фантом написав:Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.

Ладно. Изменим условия перевода.
Я перевожу в тас2ю с карты одного клиента Таскомбанка на карту другого клиента Таскомбанка. Порог в 30к при этом мне удастся пробить?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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