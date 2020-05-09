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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3390339133923393 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 206 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 49 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 28 Всього голосів : 206 Додано: Нед 10 тра, 2020 00:11 Faceless написав: Фантом написав: Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений. Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.

Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000 Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000

Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?



П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?

Борьбу с терроризмом? Смешно.

Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал. Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?Борьбу с терроризмом? Смешно.Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 2138 З нами з: 18.05.16 Подякував: 297 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 00:15 Re: ТАСКОМБАНК Фантом написав: Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает? Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.

Фантом написав: П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?

Борьбу с терроризмом? Смешно.

Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал. П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?Борьбу с терроризмом? Смешно.Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.

Во-первых, постанова не уменьшила, а увеличила пороги, требующие расширенной идентификации - с 15 000 ддо 30 000 и с 150 000 до 400 000, и в целом упростила идентификацию до 400 000. Ужесточили требования для платежей с приемом наличными без идентификации. Что дает - могу предположить, что это очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов. Вы даже не представляете, какие схемы использовались с перегоном денег, платежей даже с типа лимитами в 15 000 - сейчас в принципе те же, но лимит меньше Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.Во-первых, постанова не уменьшила, а увеличила пороги, требующие расширенной идентификации - с 15 000 ддо 30 000 и с 150 000 до 400 000, и в целом упростила идентификацию до 400 000. Ужесточили требования для платежей с приемом наличными без идентификации. Что дает - могу предположить, что это очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов. Вы даже не представляете, какие схемы использовались с перегоном денег, платежей даже с типа лимитами в 15 000 - сейчас в принципе те же, но лимит меньше Faceless

Модератор Повідомлень: 26982 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1153 раз. Подякували: 6447 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 00:20 Faceless написав: Фантом написав: Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает? Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000. Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.

Ладно. Изменим условия перевода.

Я перевожу в тас2ю с карты одного клиента Таскомбанка на карту другого клиента Таскомбанка. Порог в 30к при этом мне удастся пробить? Ладно. Изменим условия перевода.Я перевожу в тас2ю с карты одного клиента Таскомбанка на карту другого клиента Таскомбанка. Порог в 30к при этом мне удастся пробить? Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 2138 З нами з: 18.05.16 Подякував: 297 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 11:32 stas_rst написав: Дядя Дима написав: Ну что валютчики хреновы, за то что пимпу убили кому +1 нажать? . Ну что валютчики хреновы, за то что пимпу убили кому +1 нажать? .

"Дядя Діма, ти дурак ???" (с)

Пімпа тільки для карток з КЛ. З нульовими її тупо нема.

Або викиньте нокію 1100 Пімпа тільки для карток з КЛ. З нульовими її тупо нема.Або викиньте нокію 1100

Діма, це було цитатою на Ваше твердження про "валютчики хреновы" і про пропажу пімпи у Вас сподіваюсь, вона (пімпа) до Вас уже повернулась ...

Не ображайтесь Діма, це було цитатою на Ваше твердження про "валютчики хреновы"і про пропажу пімпи у Вассподіваюсь, вона (пімпа) до Вас уже повернулась ...Не ображайтесь stas_rst

Повідомлень: 647 З нами з: 27.02.19 Подякував: 211 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 13:57 Re: ТАСКОМБАНК Faceless написав: очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов. очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов.

бы*** должно быть бедным, сидеть на карантине, не выезжать за кордон и платить квартплату.

А деньги должны быть самизнаетеукого. бы*** должно быть бедным, сидеть на карантине, не выезжать за кордон и платить квартплату.А деньги должны быть самизнаетеукого. Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!

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Повідомлень: 1465 З нами з: 09.03.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3390339133923393 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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