Додано: Нед 10 тра, 2020 00:15

Фантом написав: Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает? Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

Фантом написав: П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?

Борьбу с терроризмом? Смешно.

Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал. П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?Борьбу с терроризмом? Смешно.Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.

Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.Во-первых, постанова не уменьшила, а увеличила пороги, требующие расширенной идентификации - с 15 000 ддо 30 000 и с 150 000 до 400 000, и в целом упростила идентификацию до 400 000. Ужесточили требования для платежей с приемом наличными без идентификации. Что дает - могу предположить, что это очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов. Вы даже не представляете, какие схемы использовались с перегоном денег, платежей даже с типа лимитами в 15 000 - сейчас в принципе те же, но лимит меньше