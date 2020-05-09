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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3390339133923393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:11

  Faceless написав:
  Фантом написав:Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.

Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000

Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?
Борьбу с терроризмом? Смешно.
Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Фантом написав:Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.
  Фантом написав:П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?
Борьбу с терроризмом? Смешно.
Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.

Во-первых, постанова не уменьшила, а увеличила пороги, требующие расширенной идентификации - с 15 000 ддо 30 000 и с 150 000 до 400 000, и в целом упростила идентификацию до 400 000. Ужесточили требования для платежей с приемом наличными без идентификации. Что дает - могу предположить, что это очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов. Вы даже не представляете, какие схемы использовались с перегоном денег, платежей даже с типа лимитами в 15 000 - сейчас в принципе те же, но лимит меньше
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:20

  Faceless написав:
  Фантом написав:Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.

Ладно. Изменим условия перевода.
Я перевожу в тас2ю с карты одного клиента Таскомбанка на карту другого клиента Таскомбанка. Порог в 30к при этом мне удастся пробить?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:32

  stas_rst написав:
  Дядя Дима написав:Ну что валютчики хреновы, за то что пимпу убили кому +1 нажать? .

"Дядя Діма, ти дурак ???" (с)

Пімпа тільки для карток з КЛ. З нульовими її тупо нема.
Або викиньте нокію 1100

Діма, це було цитатою на Ваше твердження про "валютчики хреновы" :) і про пропажу пімпи у Вас :) сподіваюсь, вона (пімпа) до Вас уже повернулась ...
Не ображайтесь :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов.

бы*** должно быть бедным, сидеть на карантине, не выезжать за кордон и платить квартплату.
А деньги должны быть самизнаетеукого.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:58

  Faceless написав:
Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Было выше? Я просто обычно сепом шлю, а кредитки тоже много не просят.
По идее лимит как раз по требованиям нового закона по финмону

70 тыщ пропускало без проблем.
И нет никакого требования о лимите в 30 тыщ при переводах и оплатах кредитов.
В результате их маразма мне теперь кредитку три дня погашать надо.
де**лы бл**ь :evil:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:02

  Faceless написав:
  Stringer написав:На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...

Влияют, обычный перевод без доп бумажек теперь можно сделать не до 150 тыс, а до 400 тыс.

Его и раньше можно было сделать, просто данные о самом платеже раньше отправлялись в госфинмониоринг, а сейчас не должны оправляются в принципе
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 10 тра, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:43

  Фантом написав:
  Faceless написав:
  Фантом написав:Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.

Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000

Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?
Борьбу с терроризмом? Смешно.
Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.

Ничего не даёт, но оно и не прописано в изменениях к закону.
Там уменьшается анонимный перевод с предоплаченных карт или анонимное пополнение через тумбу - с 15000 до 5000. Увеличивается лимит для анонимных платежей в бюджет, за коммуналку и погашение кредитов с 15000 до 30000. Обязательный финмониторинг увеличивается с 150 тыщ до 400 и только для снятия налички и переводов зарубеж. В общем все изменения положительные...
Но, у нас в стране идиоты расставлены так компактно и в таких ключевых местах, что любое хорошее дело превращается в маразм, как у тазика.
В законе написали - поднять анонимные погашения кредиток с 15000 до 30000 - тазик так и оставляет лимит за одну операцию в 15000, но вводит для всех п2п переводов лимит 30000 в день....
Лаврову икается второй день :twisted:
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