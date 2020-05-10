Фантом написав:Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.
Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000
Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?
П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт? Борьбу с терроризмом? Смешно. Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.
Фантом написав:Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?
Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.
Фантом написав:П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт? Борьбу с терроризмом? Смешно. Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.
Во-первых, постанова не уменьшила, а увеличила пороги, требующие расширенной идентификации - с 15 000 ддо 30 000 и с 150 000 до 400 000, и в целом упростила идентификацию до 400 000. Ужесточили требования для платежей с приемом наличными без идентификации. Что дает - могу предположить, что это очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов. Вы даже не представляете, какие схемы использовались с перегоном денег, платежей даже с типа лимитами в 15 000 - сейчас в принципе те же, но лимит меньше
Фантом написав:Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?
Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.
Ладно. Изменим условия перевода. Я перевожу в тас2ю с карты одного клиента Таскомбанка на карту другого клиента Таскомбанка. Порог в 30к при этом мне удастся пробить?
Фантом написав:Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.
Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000
Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?
П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт? Борьбу с терроризмом? Смешно. Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.
Ничего не даёт, но оно и не прописано в изменениях к закону. Там уменьшается анонимный перевод с предоплаченных карт или анонимное пополнение через тумбу - с 15000 до 5000. Увеличивается лимит для анонимных платежей в бюджет, за коммуналку и погашение кредитов с 15000 до 30000. Обязательный финмониторинг увеличивается с 150 тыщ до 400 и только для снятия налички и переводов зарубеж. В общем все изменения положительные... Но, у нас в стране идиоты расставлены так компактно и в таких ключевых местах, что любое хорошее дело превращается в маразм, как у тазика. В законе написали - поднять анонимные погашения кредиток с 15000 до 30000 - тазик так и оставляет лимит за одну операцию в 15000, но вводит для всех п2п переводов лимит 30000 в день.... Лаврову икается второй день
Підкажіть будь-ласка як без комісії поповнити велику п'ятірку, бо вже "попав" на 0,5%. Поклав на ощадний через термінал ТАСа, чесно вичекав дві доби і бачу бац - мінус 0,5%, подзвонив на гарячку, кажуть тому що клав через термінал, а треба було йти в касу - посварився, бо ніяких попереджень на терміналі не було, а шастати по віділенню під час карантину це якби і не правильно, але ТАСу це все по барабану і за дотримання протиепідемічних правил, вони зі своїх клієнтів луплять гроші. Тому питання чи можна якимось чином через їх термінал поповнити Б5 без комісії (якщо що, то ще маю платівку). Дякую.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.