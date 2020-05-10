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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3390339133923393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:11

  Faceless написав:
  Фантом написав:Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.

Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000

Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?
Борьбу с терроризмом? Смешно.
Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Фантом написав:Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.
  Фантом написав:П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?
Борьбу с терроризмом? Смешно.
Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.

Во-первых, постанова не уменьшила, а увеличила пороги, требующие расширенной идентификации - с 15 000 ддо 30 000 и с 150 000 до 400 000, и в целом упростила идентификацию до 400 000. Ужесточили требования для платежей с приемом наличными без идентификации. Что дает - могу предположить, что это очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов. Вы даже не представляете, какие схемы использовались с перегоном денег, платежей даже с типа лимитами в 15 000 - сейчас в принципе те же, но лимит меньше
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:20

  Faceless написав:
  Фантом написав:Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.

Ладно. Изменим условия перевода.
Я перевожу в тас2ю с карты одного клиента Таскомбанка на карту другого клиента Таскомбанка. Порог в 30к при этом мне удастся пробить?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:32

  stas_rst написав:
  Дядя Дима написав:Ну что валютчики хреновы, за то что пимпу убили кому +1 нажать? .

"Дядя Діма, ти дурак ???" (с)

Пімпа тільки для карток з КЛ. З нульовими її тупо нема.
Або викиньте нокію 1100

Діма, це було цитатою на Ваше твердження про "валютчики хреновы" :) і про пропажу пімпи у Вас :) сподіваюсь, вона (пімпа) до Вас уже повернулась ...
Не ображайтесь :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:очередной шаг по планомерному закручиванию гаек для теневых расчетов.

бы*** должно быть бедным, сидеть на карантине, не выезжать за кордон и платить квартплату.
А деньги должны быть самизнаетеукого.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:58

  Faceless написав:
Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Было выше? Я просто обычно сепом шлю, а кредитки тоже много не просят.
По идее лимит как раз по требованиям нового закона по финмону

70 тыщ пропускало без проблем.
И нет никакого требования о лимите в 30 тыщ при переводах и оплатах кредитов.
В результате их маразма мне теперь кредитку три дня погашать надо.
де**лы бл**ь :evil:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:02

  Faceless написав:
  Stringer написав:На сэп изменения в законе о финмониторинге не влияют...

Влияют, обычный перевод без доп бумажек теперь можно сделать не до 150 тыс, а до 400 тыс.

Его и раньше можно было сделать, просто данные о самом платеже раньше отправлялись в госфинмониоринг, а сейчас не должны оправляются в принципе
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 10 тра, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:43

  Фантом написав:
  Faceless написав:
  Фантом написав:Ну "требования" только налика касаются. А тут пополнение картой, которое НБУ может отследить и без всяких ограничений.

Невнимательно вы читали ту постанову. Требования касаются всего, и в зависимости от наличия данных о плательщике - и используется порог, 30 000, 400 000 или выше. Для переводов с карты на карту как раз 30 000

Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?

П.С. Без Претензий Просто размышление. Понять не могу, что это ограничение даёт?
Борьбу с терроризмом? Смешно.
Вывод из тени незарегистрированных предпринимателей? Ещё более смешно. Теперь точно все уйдут в нал.

Ничего не даёт, но оно и не прописано в изменениях к закону.
Там уменьшается анонимный перевод с предоплаченных карт или анонимное пополнение через тумбу - с 15000 до 5000. Увеличивается лимит для анонимных платежей в бюджет, за коммуналку и погашение кредитов с 15000 до 30000. Обязательный финмониторинг увеличивается с 150 тыщ до 400 и только для снятия налички и переводов зарубеж. В общем все изменения положительные...
Но, у нас в стране идиоты расставлены так компактно и в таких ключевых местах, что любое хорошее дело превращается в маразм, как у тазика.
В законе написали - поднять анонимные погашения кредиток с 15000 до 30000 - тазик так и оставляет лимит за одну операцию в 15000, но вводит для всех п2п переводов лимит 30000 в день....
Лаврову икается второй день :twisted:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:54

Підкажіть будь-ласка як без комісії поповнити велику п'ятірку, бо вже "попав" на 0,5%. Поклав на ощадний через термінал ТАСа, чесно вичекав дві доби і бачу бац - мінус 0,5%, подзвонив на гарячку, кажуть тому що клав через термінал, а треба було йти в касу - посварився, бо ніяких попереджень на терміналі не було, а шастати по віділенню під час карантину це якби і не правильно, але ТАСу це все по барабану і за дотримання протиепідемічних правил, вони зі своїх клієнтів луплять гроші. Тому питання чи можна якимось чином через їх термінал поповнити Б5 без комісії (якщо що, то ще маю платівку). Дякую.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:03

Re: ТАСКОМБАНК

  Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка як без комісії поповнити велику п'ятірку

А може краще СЕПом? У робочий час пару кліків, 30..60хв і гроші у Тасі
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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