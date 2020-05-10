Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка як без комісії поповнити велику п'ятірку, бо вже "попав" на 0,5%. Поклав на ощадний через термінал ТАСа, чесно вичекав дві доби і бачу бац - мінус 0,5%, подзвонив на гарячку, кажуть тому що клав через термінал, а треба було йти в касу - посварився, бо ніяких попереджень на терміналі не було, а шастати по віділенню під час карантину це якби і не правильно, але ТАСу це все по барабану і за дотримання протиепідемічних правил, вони зі своїх клієнтів луплять гроші. Тому питання чи можна якимось чином через їх термінал поповнити Б5 без комісії (якщо що, то ще маю платівку). Дякую.