ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:34
clientage написав:
А може краще СЕПом? У робочий час пару кліків, 30..60хв і гроші у Тасі
Мова йде про готівку
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:27
Василь-Рівне написав:
Підкажіть будь-ласка як без комісії поповнити велику п'ятірку, бо вже "попав" на 0,5%. Поклав на ощадний через термінал ТАСа, чесно вичекав дві доби і бачу бац - мінус 0,5%, подзвонив на гарячку, кажуть тому що клав через термінал, а треба було йти в касу - посварився, бо ніяких попереджень на терміналі не було, а шастати по віділенню під час карантину це якби і не правильно, але ТАСу це все по барабану і за дотримання протиепідемічних правил, вони зі своїх клієнтів луплять гроші. Тому питання чи можна якимось чином через їх термінал поповнити Б5 без комісії (якщо що, то ще маю платівку). Дякую.
Всё честно
https://tascombank.ua/files/Poslugy_ta_taryfy_za_vkladnymy_(depozytnymy)_operatsiiamy_dlia_fizychnykh_osib_vid_04.09.2020.pdf
Пункт 3.3
Зарахування коштів на рахунки, які внесені через ПТКС 0,5% від суми, мін. 5 грн.
Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.
Amid
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:57
Amid написав:
Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.
Будет комиссия для карты донора.
Maksi2
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Додано: Пон 11 тра, 2020 18:17
Maksi2 написав: Amid написав:
Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.
Будет комиссия для карты донора.
С какой радости ?
mustbe
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:25
Maksi2 Тут же про пополнение наличными в кассе ТАСа идёт речь. Если имеете ввиду пополнения с карт ТАСа через ТАС2Ю - за свои средства нет комиссий по своим картам.
Amid
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