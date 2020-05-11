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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3392339333943395>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:34

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:А може краще СЕПом? У робочий час пару кліків, 30..60хв і гроші у Тасі
Мова йде про готівку
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:27

  Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка як без комісії поповнити велику п'ятірку, бо вже "попав" на 0,5%. Поклав на ощадний через термінал ТАСа, чесно вичекав дві доби і бачу бац - мінус 0,5%, подзвонив на гарячку, кажуть тому що клав через термінал, а треба було йти в касу - посварився, бо ніяких попереджень на терміналі не було, а шастати по віділенню під час карантину це якби і не правильно, але ТАСу це все по барабану і за дотримання протиепідемічних правил, вони зі своїх клієнтів луплять гроші. Тому питання чи можна якимось чином через їх термінал поповнити Б5 без комісії (якщо що, то ще маю платівку). Дякую.


Всё честно

https://tascombank.ua/files/Poslugy_ta_taryfy_za_vkladnymy_(depozytnymy)_operatsiiamy_dlia_fizychnykh_osib_vid_04.09.2020.pdf

Пункт 3.3

Зарахування коштів на рахунки, які внесені через ПТКС 0,5% від суми, мін. 5 грн.

Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:57

  Amid написав:Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.

Будет комиссия для карты донора.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:17

  Maksi2 написав:
  Amid написав:Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.

Будет комиссия для карты донора.

С какой радости ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:25

Maksi2
Тут же про пополнение наличными в кассе ТАСа идёт речь. Если имеете ввиду пополнения с карт ТАСа через ТАС2Ю - за свои средства нет комиссий по своим картам.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:51

  mustbe написав:С какой радости ?

Попадал уже.
  Amid написав:Maksi2
Тут же про пополнение наличными в кассе ТАСа идёт речь. Если имеете ввиду пополнения с карт ТАСа через ТАС2Ю - за свои средства нет комиссий по своим картам.

Не по своим.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:59

Ну, если кто-то додумался пополнять сбер кредитными или с чужой карты - то это совсем не значит, что у всех "Будет комиссия для карты донора"
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:32

  Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка як без комісії поповнити велику п'ятірку, бо вже "попав" на 0,5%. Поклав на ощадний через термінал ТАСа, чесно вичекав дві доби і бачу бац - мінус 0,5%, подзвонив на гарячку, кажуть тому що клав через термінал, а треба було йти в касу - посварився, бо ніяких попереджень на терміналі не було, а шастати по віділенню під час карантину це якби і не правильно, але ТАСу це все по барабану і за дотримання протиепідемічних правил, вони зі своїх клієнтів луплять гроші. Тому питання чи можна якимось чином через їх термінал поповнити Б5 без комісії (якщо що, то ще маю платівку). Дякую.


Просто по номеру рахунку, через термінал, без комісії.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 07:35

Что-то у вас всё как-то сложно. Закидываем наличку на Моно через iBox и сразу же отправляем СЭПом на Б5. Через час-два деньги на счету. А на Ощадный я 2 месяца назад кидал тестовые 50 грн СЭП с Моно, через 1 день отлежки спокойно вывел на Б5 без комиссий.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:28

  Striker написав:Что-то у вас всё как-то сложно. Закидываем наличку на Моно через iBox и сразу же отправляем СЭПом на Б5. Через час-два деньги на счету. А на Ощадный я 2 месяца назад кидал тестовые 50 грн СЭП с Моно, через 1 день отлежки спокойно вывел на Б5 без комиссий.

Человек спрашивает, как пополнить наличными через терминал. Зачем какие-то айбоксы, моно, сэпы...?
Ferlakur
 
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