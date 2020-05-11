Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка як без комісії поповнити велику п'ятірку, бо вже "попав" на 0,5%. Поклав на ощадний через термінал ТАСа, чесно вичекав дві доби і бачу бац - мінус 0,5%, подзвонив на гарячку, кажуть тому що клав через термінал, а треба було йти в касу - посварився, бо ніяких попереджень на терміналі не було, а шастати по віділенню під час карантину це якби і не правильно, але ТАСу це все по барабану і за дотримання протиепідемічних правил, вони зі своїх клієнтів луплять гроші. Тому питання чи можна якимось чином через їх термінал поповнити Б5 без комісії (якщо що, то ще маю платівку). Дякую.
Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка як без комісії поповнити велику п'ятірку, бо вже "попав" на 0,5%. Поклав на ощадний через термінал ТАСа, чесно вичекав дві доби і бачу бац - мінус 0,5%, подзвонив на гарячку, кажуть тому що клав через термінал, а треба було йти в касу - посварився, бо ніяких попереджень на терміналі не було, а шастати по віділенню під час карантину це якби і не правильно, але ТАСу це все по барабану і за дотримання протиепідемічних правил, вони зі своїх клієнтів луплять гроші. Тому питання чи можна якимось чином через їх термінал поповнити Б5 без комісії (якщо що, то ще маю платівку). Дякую.
Просто по номеру рахунку, через термінал, без комісії.
Что-то у вас всё как-то сложно. Закидываем наличку на Моно через iBox и сразу же отправляем СЭПом на Б5. Через час-два деньги на счету. А на Ощадный я 2 месяца назад кидал тестовые 50 грн СЭП с Моно, через 1 день отлежки спокойно вывел на Б5 без комиссий.
Striker написав:Что-то у вас всё как-то сложно. Закидываем наличку на Моно через iBox и сразу же отправляем СЭПом на Б5. Через час-два деньги на счету. А на Ощадный я 2 месяца назад кидал тестовые 50 грн СЭП с Моно, через 1 день отлежки спокойно вывел на Б5 без комиссий.
Человек спрашивает, как пополнить наличными через терминал. Зачем какие-то айбоксы, моно, сэпы...?