Striker написав:Что-то у вас всё как-то сложно. Закидываем наличку на Моно через iBox и сразу же отправляем СЭПом на Б5. Через час-два деньги на счету. А на Ощадный я 2 месяца назад кидал тестовые 50 грн СЭП с Моно, через 1 день отлежки спокойно вывел на Б5 без комиссий.
Человек спрашивает, как пополнить наличными через терминал. Зачем какие-то айбоксы, моно, сэпы...?
Я написал ещё один возможный вариант, которым сам пользуюсь. Чем Вам iBox не терминал? Может оказаться, что человеку будет ближе терминал iBox в 3-х минутах от дома, а не ТАС в 20-ти минутах. А кинуть СЭП по шаблону занимает 1-2 минуты. Ну, а если именно через ТАС нужно, то по номеру счёта, как Вы написали.