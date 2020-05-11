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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3392339333943395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:45

  Ferlakur написав:
  Striker написав:Что-то у вас всё как-то сложно. Закидываем наличку на Моно через iBox и сразу же отправляем СЭПом на Б5. Через час-два деньги на счету. А на Ощадный я 2 месяца назад кидал тестовые 50 грн СЭП с Моно, через 1 день отлежки спокойно вывел на Б5 без комиссий.

Человек спрашивает, как пополнить наличными через терминал. Зачем какие-то айбоксы, моно, сэпы...?

Я написал ещё один возможный вариант, которым сам пользуюсь. Чем Вам iBox не терминал? Может оказаться, что человеку будет ближе терминал iBox в 3-х минутах от дома, а не ТАС в 20-ти минутах. А кинуть СЭП по шаблону занимает 1-2 минуты.
Ну, а если именно через ТАС нужно, то по номеру счёта, как Вы написали.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:13

  Ferlakur написав:Человек спрашивает, как пополнить наличными через терминал. Зачем какие-то айбоксы, моно, сэпы...?

а я сказал, шо мона налом закинуть через кеш-ин на Алку/Бегемота/... и сбросить СЭПом :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:18

  clientage написав:
  Ferlakur написав:Человек спрашивает, как пополнить наличными через терминал. Зачем какие-то айбоксы, моно, сэпы...?

а я сказал, шо мона налом закинуть через кеш-ин на Алку/Бегемота/... и сбросить СЭПом :mrgreen:

Вопрос был — через ИХ терминал. И тут началось... :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:34

Да нєє, питаннячко ширше було поставлене, ну то такєє, був час -- було натхнення. Мені і за мовчання іноді платять )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:47

  clientage написав:Да нєє, питаннячко ширше було поставлене,


  Василь-Рівне написав: Тому питання чи можна якимось чином через їх термінал поповнити Б5 без комісії (якщо що, то ще маю платівку). Дякую.

Шонєясно?))
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:42

сэп

что-то с опозданием на часик платеж зашел
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:07

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день.Оплата коммунальных услуг с Б5 за кредитные как проходит: с комиссией или без?И есть ли кешбек за такие платежи?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:11

_PORT_UA
А какая разница, за коммунальные вы оплачиваете или за хлебушек? Вот скажите, пожалуйста :wink: Ну разве что кэшбек будет 1% вместо 2%.
Vorlon
 
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