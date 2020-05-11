Додано: Вів 12 тра, 2020 11:07

Добрый день.Оплата коммунальных услуг с Б5 за кредитные как проходит: с комиссией или без?И есть ли кешбек за такие платежи?

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