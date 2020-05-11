|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:13
Ferlakur написав:
Человек спрашивает, как пополнить наличными через терминал. Зачем какие-то айбоксы, моно, сэпы...?
а я сказал, шо мона налом закинуть через кеш-ин на Алку/Бегемота/... и сбросить СЭПом
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31308
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2487 раз.
- Подякували: 3650 раз.
-
- Профіль
-
2
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3349
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:34
Да нєє, питаннячко ширше було поставлене, ну то такєє, був час -- було натхнення. Мені і за мовчання іноді платять )
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31308
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2487 раз.
- Подякували: 3650 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:47
clientage написав:
Да нєє, питаннячко ширше було поставлене,
Василь-Рівне написав:
Тому питання чи можна якимось чином через їх термінал
поповнити Б5 без комісії (якщо що, то ще маю платівку). Дякую.
Шонєясно?))
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3349
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:42
что-то с опозданием на часик платеж зашел
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:07
Добрый день.Оплата коммунальных услуг с Б5 за кредитные как проходит: с комиссией или без?И есть ли кешбек за такие платежи?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:11
_PORT_UA
А какая разница, за коммунальные вы оплачиваете или за хлебушек? Вот скажите, пожалуйста
Ну разве что кэшбек будет 1% вместо 2%.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8316
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:48
_PORT_UA написав:
Добрый день.Оплата коммунальных услуг с Б5 за кредитные как проходит: с комиссией или без?И есть ли кешбек за такие платежи?
Тас комиссию не берет.
КБ есть 1%
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1469
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:15
ТАС поломался, не заходит в приложение.
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 417
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:19
Фантом написав: Faceless написав: Фантом написав:
Возможно невнимательно. Но там как бы в постанове, есть пункт при котором указание счёта при п2п увеличивает порог перевода. Ладно Конкорд с выходом по п2п, не знает номер счёта получателя. Какие проблемы у Таси с получением? Она номера счетов своих карт не знает?
Проблема не с получением. ТАС не знает ничего про отправителя (владельца карты), кроме идентификатора перевода - потому и применяется порог в 30 000.
Ладно. Изменим условия перевода.
Я перевожу в тас2ю с карты одного клиента Таскомбанка на карту другого клиента Таскомбанка. Порог в 30к при этом мне удастся пробить?
Думаю нет, связано с особенностью самого сервиса - процессингу в общем то все равно, карта клиента или нет, лимит ставится на сам терминал (виртуальный). Если бы переводили со счета на счёт - то само собой этот порог обойдете.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26986
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1153 раз.
- Подякували: 6449 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|